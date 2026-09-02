Pokémon GO bringt beim Community Day Classic richtig starken Angreifer zurück

Das Monster des nächsten Community Day Classics in Pokémon GO wurde angekündigt. Und das könnte sich für euch richtig lohnen.

Was ist das für ein Event? Bei einem Community Day Classic handelt es sich um eine spezielle Ausgabe des Community Days. Während die meisten Inhalte recht identisch sind, gibt es hier vor allem einen Unterschied: ein Monster, das in der Vergangenheit bereits einen regulären Community Day hatte.

Der nächste Community Day Classic wird am Samstag, dem 12. September 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden. Mit dabei ist ein Monster, dessen Entwicklung zu einem der besten Angreifer in Pokémon GO gehört.

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Nutzt das Event!

Was ist das für ein Monster? Der Star des nächsten klassischen Community Days wird Kaumalat sein. Das Monster stammt aus der 4. Generation, besitzt die Typen Drache und Boden und mit Knarksel und Knakrack 2 Weiterentwicklungen.

Wie stark ist das Monster? Knakrack gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Ihr könnt das Monster sowohl als Boden-, als auch als Drachen-Angreifer spielen. Noch stärker als das reguläre Knakrack, ist die Crypto-Variante des Monsters. Auch diese könnt ihr immer mal wieder im Spiel bekommen.

Und als würde das nicht reichen, besitzt Knakrack auch noch eine Mega-Entwicklung, die entsprechend noch stärker ist. Energie für die Mega-Entwicklung könnt ihr unter anderem beim Community Day Classic durch eine Sammler-Herausforderung bekommen.

Solltet ihr noch gute Angreifer vom Typ Drachen oder Boden brauchen, dann solltet ihr das Event nutzen, um euch das eine oder andere gute Exemplar zu fangen. Vor allem Boden-Angreifer können wichtig sein, wenn ihr Elektro-Monster angreifen wollt, da diese nur Boden-Attacken als Schwachstelle haben.

Zudem könnt ihr das Event nutzen, um für eure Crypto-Knakracks und Mega-Knakracks Bonbons zu sammeln. Habt ihr beide Varianten noch nicht, dann könnt ihr euch darauf vorbereiten und ebenfalls Bonbons sammeln. Wenn ihr sie in der Zukunft erhaltet, könnt ihr das entsprechende Monster direkt auf ein hohes Level bringen.

Freut ihr euch auf den Community Day? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden euch im aktuellen Monat außerdem noch erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr eine Übersicht mit allen Inhalten des Community Day Classic.