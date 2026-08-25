Trailer zur neuen Season in Pokémon GO teast den ersten Auftritt eines starken Monsters an

In Kürze endet die aktuelle Season in Pokémon GO. Zur kommenden Saison gibt es nun die ersten Informationen.

Die aktuelle Season „Immer weiter“ steht kurz vor dem Ende. Am 8. September um 10:00 Uhr endet sie. Wie gewohnt gibt es einen fließenden Übergang, sodass die darauffolgende Season direkt startet.

Nun wurde ein Teaser auf X veröffentlicht, in dem ihr die ersten Informationen zur neuen Season erhaltet. Auch einige Monster sind Teil des kurzen Videos, wovon eines ein richtig starker Angreifer werden könnte.

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Name, Zeitraum und ein paar Monster

Wann läuft die neue Season? Die neue Saison wird im Englischen den Namen Twilight Trails tragen. Der Deutsche Name ist bisher noch nicht bekannt. Sie wird am 8. September 2026 starten und am 1. Dezember 2026 wieder enden.

Welche Inhalte sind bekannt? Bisher wurden offiziell noch keine Inhalte genannt. Jedoch erkennt man im Teaser auf X einige Silhouetten von Monstern, die wohl Teil der neuen Season sein werden.

Zunächst ist hier die Mega-Entwicklung von Skelabra zu erkennen. Anschließend ist Mobtiff zu erkennen, gefolgt von Mega-Staraptor sowie Zorua. Schaut ihr euch den Trailer an, dann werdet ihr sehen, dass es so aussieht, dass es sich bei allen Monstern um Zorua handelt, das sich verwandelt.

Welche Monster sind besonders interessant? Wenn ihr neue, starke Monster sucht, dann könnten die beiden Mega-Entwicklungen für euch interessant werden. Während bereits die reguläre Form von Skelabra zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört und sowohl als Geist-, als auch als Feuer-Angreifer eingesetzt werden kann, ist auch die reguläre Form von Staraptor unter den besten Angreifern zu finden. Staraptor glänzt als Flug-Angreifer.

Während Skelabra selbst nicht viel aushält, dafür aber stark austeilen kann, dürfte die Mega-Entwicklung zu den stärksten Monstern aufsteigen. Da Mega-Entwicklungen grundsätzlich noch stärker sind, als die regulären Formen ist also stark davon auszugehen, dass es auch bei diesen beiden Monstern der Fall sein wird.

Wann erscheinen die Monster? Obwohl es bereits Gerüchte durch Leaks gibt, sind bisher noch keine offiziellen Termine für die neuen Monster bekannt. Ihr könnt jedoch bereits einen Blick auf die ersten bestätigten Termine der neuen Season werfen. Es ist davon auszugehen, dass unter diesen Terminen auch die beiden Mega-Entwicklungen zu finden sein werden.

Was sagt ihr zu dem Trailer und den neuen Monstern? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Auch aktuell gibt es wieder einige Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.