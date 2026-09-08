Nach 5 Jahren und 120 Stunden kann ich endlich richtig Valheim spielen und schon das neue Intro fesselt mich

Am 9. September feiert das Survival-Spiel Valheim seinen 1.0-Release und MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus durfte sich die (vorläufig) fertige Version bereits vorab ansehen. Schon vor dem eigentlichen Spiel war die Faszination direkt wieder da, selbst nach langer Pause.

Als Valheim im Februar 2021 im Early Access erschienen ist, hat es die Steam-Charts mit Millionen Spielern absolut dominiert. Ich war damals einer davon und kann voll verstehen, wie so viele Leute auf dieses doch eigenwillig designte Spiel abfahren.

Von der ersten Minute an hat Valheim – trotz der Optik, die schon mehr als nur „retro“ ist – mit Gameplay und Atmosphäre überzeugt:

Eine nordische Welt, in der wir von Walküren getragen und abgesetzt werden, um Odins Feinde zu besiegen.

Klassische Survival-Mechaniken wie Crafting und Erkundung – mit tödlichen Bäumen für absolut verrückte Momente.

Kein sonstiger Schnickschnack, einfach nur eine große Welt, die es zu entdecken gilt, mit Gegnern, um es nicht zu leicht zu machen.

Damals habe ich über 100 Stunden in Valheim versenkt, um es einmal (im entsprechend frühen Zustand) durchzuspielen. Viele der folgenden Updates habe ich dann nicht gespielt, weil ich wusste: Da steckt so viel Potential hinter, ich will es erst als „fertiges“ Spiel nochmal zocken.

Jetzt ist es so weit. Morgen, am 9. September, erscheint Version 1.0 für PS5, Xbox und PC und ich konnte sie mir bereits vorab auf Steam anschauen. Dass ich 5 Jahre lang gewartet hat, hat sich absolut gelohnt.

Video starten Es ist endlich soweit und Valheim bekommt den vollen Release; feiert das mit einem finalen Trailer Autoplay

Valheim wurde 5 Jahre lang immer besser

Über die Jahre haben die Entwickler nicht nur neue Inhalte ins Spiel gebracht; ganz wichtig natürlich Essen und Trinken, Wikinger wollen schließlich schlemmen. Es wurde auch an den bestehenden Inhalten gefeilt.

Das Kampf-System hat erst kurz vor dem 1.0-Release noch einmal eine grundlegende Überarbeitung erhalten. Skills sorgen nun für ein echtes RPG-Feeling und kleinere Qualitäts-Verbesserungen machen das Gameplay schlicht runder.

Kern-Feature des neusten (und vorläufig wohl letzten) großen Updates ist das neue Biom des Hohen Nordens, das … nun, im Norden zu finden ist. Valheim geht hier zurück zu den Wurzeln, taucht tiefer in die Mythologie der Wikinger ein und schenkt dem Heimatland Schweden ein Kudos.

Um berichten zu können, habe ich mir per Admin-Befehl Vorteile verschafft und mir vor allem die neuen Inhalte angesehen. Hier warten auf euch:

neue Gegner wie die Jötnar, Gammeltrolle und die fiesen Elakinger

entsprechend auch zwei neue Dungeons, die Mörkhalla und die Gewundenen Tunnel, wo diese Feinde vorrangig zu finden sind

neue Baumaterialien wie Bauholz, um euer Lager hübscher zu machen

Invasionen, die auf der Welt auftauchen, sobald ihr die Jötnar zu sehr verärgert habt

und natürlich neue Items und ein völlig neuer Boss

Mein persönliches Highlight ist jedoch schon zu sehen, sobald der Charakter erstellt worden ist und zieht sich ab da durchs gesamte Spiel – bis zum Ende.

Cinematics, die sich als eigene Serie eignen würden und bei denen ich absolut mitfiebere

Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kamen, aber Iron Gate haben schon früh Wikinger-Anime produziert, um neue Inhalte vorzustellen. Genau diese finden sich jetzt im Spiel, sowohl als Intro als auch nach jedem Boss bzw. beim Besuch eines neuen Bioms.

Obwohl sie ohne oder mit nur wenigen Worten auskommen, erzählen diese Bilder eine Geschichte, zeigen die epische Reise der verstorbenen Wikinger, wie sie die Aufgaben des Allvaters erledigen wollen … der schließlich wachsam zusieht.

Schon das Intro ist so mitreißend (und nebenbei auch recht blutig), dass es mich total auf das Spiel eingestimmt hat. Ich wollte einfach zocken und die Welt erleben. Jedes nachfolgende Cinematic dient dann als kurze Entschleunigung, nur um nochmal Hype auf das Kommende aufzubauen. Bis zum Schluss.

Nach dutzenden Updates und viel Politur hat Valheim endlich ein würdiges Ende

Mit Version 1.0 ist Valheim vorerst zu Ende erzählt, aber natürlich erst, wenn ihr den Endboss besiegt habt. Der ist schon eine Reise für sich, denn erst einmal braucht ihr:

Ausrüstung, um den Norden zu überleben und Jötnar zu besiegen

viel Zeit, um Invasionen abzuwehren

Materialien aus den Invasionen, um den Boss-Raum zu erreichen

idealerweise viel Geduld, denn der Bosskampf ist echt hart

Wie man den Endboss besiegen kann, ohne zu cheaten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Alleine wirkt der kaum machbar, hat drei Phasen und schlägt so hart zu, dass buchstäblich der ganze Bildschirm wackelt. Aber die Mühe lohnt sich. Spoilern will ich nicht unbedingt, aber wer unbedingt wissen will, wie Valheim endet, kann das hier tun:

Achtung, Spoiler! Hier erfahrt ihr das Ende von Valheim. Ich meine es ernst, ich schreibe hier im Detail all das, was ihr erst nach dem Endboss sehen und erfahren könnt. Seid ihr immer noch hier? Na gut … ab hier folgt der Spoiler tatsächlich. Besiegt ihr den letzten Boss Kall Fimbulbringer im „Gefängnis“, erhaltet ihr Blut von ihm. Dieses vergießt ihr „dort, wo alles anfing“, also auf dem Altar mit den Trophäen. Anschließend besuchen euch Hugin und Munin, gratulieren euch zum Sieg und bringen eine Walküre mit. Sprecht ihr mit der Walküre, bringt euch diese ins „echte“ Nachleben der Wikinger: nach Walhalla, wo euch Odin empfängt und ihr bis Ragnarök feiern und euch prügeln könnt, nach Lust und Laune. Valheim selbst wird wieder mit der Weltenesche Yggdrasil vereint und von Menschen aus Midgard besiedelt, wo sie eure Spuren entdecken können und darüber rätseln, welche Helden wohl vor ihnen in diesem seltsamen Land gelebt haben mögen.

Ein wundervolles Ende, das ich gerade einem Survival-Game absolut nicht zugetraut hätte. Ich habe absichtlich nicht alles gespielt, weil ich mich sehr darauf freue, noch einmal einen Durchgang mit 100 Stunden oder mehr zu starten. Diesmal mit Freunden, um Valheim ein weiteres (und vielleicht letztes) Mal vollständig zu erleben.

Werdet ihr Valheim zu Release ebenfalls noch einmal spielen? Hofft ihr noch auf DLCs – die laut Entwicklern zumindest mal nicht ausgeschlossen sind? Oder seid ihr zufrieden mit einem echten Ende? Schreibt einen Kommentar!

Dass Valheim einmal so groß werden würde, hätte vor Release vermutlich niemand erwartet. Am allerwenigsten die Entwickler, die von dem Erfolg absolut überrollt waren und es noch bis heute sind, wenn man so mit ihnen spricht. Sie haben in den 5 Jahren nicht nur Valheim aufgebaut, sondern auch ein ganzes Studio: „Ein Programmierer hat 5 Monate Bugs behoben“ – Entwickler eines der besten Survival-Spiele auf Steam war nicht auf den riesigen Erfolg vorbereitet