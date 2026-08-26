Das Survival-Game Valheim verlässt bald den Early Access und hat jetzt auf der gamescom 2026 mehr Details zu den Inhalten des 1.0-Updates verraten.

Was ist das für ein Update? Valheim verlässt am 9. September 2026 nach 4 Jahren den Early Access und bringt zum großen 1.0-Release ein neues Update, in dem mächtige Gegner stecken. Mehr dazu verrieten die Entwickler des Survival-Hits auf unserer großen FYNG Show der gamescom 2026.

Einen Blick auf die kommenden Gegner offenbarte bereits der neue, animierte Trailer, in dem Spieler mit der anstehenden Gefahr konfrontiert werden und sich verteidigen müssen.

Einen Blick auf den Trailer könnt ihr hier werfen:

Video starten Es ist endlich soweit und Valheim bekommt den vollen Release; feiert das mit einem finalen Trailer Autoplay

Furchterregende neue Gegner für die tapferen Spieler Valheim

Was bringt das Update? Valheim 1.0 bringt mit „Deep North“ ein neues Biom, in dem eine eisige Kälte auf euch wartet. Wagt ihr euch dennoch mit wetterfester Bekleidung in das neue Gebiet, findet ihr dort zwei Dungeons sowie neue, mächtige Gegner, vor denen sich sogar die Götter fürchten: die Jötnar (Singular: Jötunn).

Mit den Jötnar wird es auch eine Invasion inklusive einhergehender eisiger Kälte auf andere Biome sowie einen Bosskampf gegen den Anführer der Jötnargeben. Wer genau dieser Boss sein wird, verrieten die Entwickler jedoch noch nicht.

Wer sind diese Jötnar? Jötnar gelten in der nordischen Mythologie als die mächtigsten Urwesen sowie als die treibende Kraft hinter dem apokalyptischen Untergang der Götter (Ragnarök). Sie leben getrennt von der Welt der Menschen (Midgard) in Jötunheimr und wollen Vergeltung für die Ermordung Ymirs sowie die Zerstörung der von den Göttern geschaffenen Ordnung. Ihr Ziel: kosmisches Chaos.

Meist wird bei den Jötnar von verschiedenen Arten gesprochen, darunter den Feuer- und Eisriesen. Letztere sollen direkt von dem Urzeitriesen Ymir abstammen, einer zentralen Figur der nordischen Schöpfungsgeschichte, die als erstes Lebewesen gilt und aus dessen Körper einige Götter rund um Odin die Welt formten, nachdem sie ihn getötet haben.

Welche Rolle nehmen die Jötnar in Valheim ein? In Valheim werden die Jötnar auf die Spielwelt losgelassen, wenn ein Spieler im zweiten Dungeon des Deep North einen Kristall zerstört. Anschließend breiten sie sich in verschiedenen Biomen aus und bringen auch Spuren der Kälte des eisigen Nordens mit.

Habt ihr vor, mit dem 1.0-Update von Valheim nochmal in das Survival-Game reinzuschauen, oder können euch die neuen Inhalte eher weniger zu einer Rückkehr animieren? Schreibt es uns in die Kommentare!

Valheim verlässt zwar erst jetzt den Early Access, aber für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus gehört es schon lange, zu den besten Survival-Spielen, die ihr aktuell spielen könnt. Was sonst noch so auf der Liste ist, findet ihr hier: Die 30 besten Survival-Games 2026 für PS5, Steam und Xbox