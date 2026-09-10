Reddit hackt gerne auf Diablo 4 herum, ein neuer Spieler traut sich kaum zu fragen, ob er das Spiel mögen darf

Die Community auf Reddit hat nicht immer die beste Meinung von Diablo 4. Ein neuer Spieler fragt dort verunsichert, ob er das Action-RPG überhaupt gut finden darf – und bekommt überraschende Antworten.

Warum hackt Reddit auf Diablo 4 herum? Wer regelmäßig durch die Subreddits zu Diablo 4 scrollt, stößt auf viel Frust. Kritisiert werden vor allem das Endgame, einzelne Mechaniken und das Crafting:

Die Kriegspläne sorgen für Frust, obwohl sie vielen Spielerinnen und Spielern total Spaß machen.

Auch das Crafting bekommt immer wieder Kritik ab, weil es mit RNG verbunden ist.

Der Loot gilt für viele als zu langweilig, zudem stand zuletzt die Überarbeitung der Mythic Uniques in der Kritik.

Die Bezeichnung „D4 bad“ hat sich als mittlerweile Meme im Kommentarbereich auf Social Media, in Twitch-Chats und Satire-Songs etabliert. Ein Neuling, der bisher keinen Diablo-Teil gespielt hat, bat die Community auf Reddit nun um Aufklärung, ob es schlimm sei, dass ihm Diablo 4 gefällt.

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Fans stellen klar: Besonders Casuals und Neulinge werden abgeholt

Das antwortet ihm die Community: Tatsächlich ist sich die Community überraschend einig: Es ist absolut in Ordnung, das Spiel gut zu finden. Niemand sollte sich den Spaß von Meinungen im Internet – und in dem Fall auf Reddit – vermiesen lassen.

Der Top-Kommentar stammt von Phobos1789 und der antwortet im direkten Vergleich: „Als jemand, der alle Diablo-Spiele gezockt hat, finde ich Diablo 4 ziemlich gut.“ Ihm stimmen über 460 Personen anhand von Upvotes zu. Andere meinen, dass Diablo 4 ein solides Fundament besitze und viele großartige Seasons geboten habe.

Der Nutzer Pocketfulofgeek erklärt, dass auf Reddit vor allem ein sehr lauter Teil der Spielerschaft unterwegs sei, der Empörung und Wut verbreite. Er rät, einfach sein Ding zu machen und Spaß zu haben. Auch andere meinen: Am Ende zählt ohnehin nur, ob einem das Spiel persönlich gefällt.

Und skystarmen vermutet zudem, dass vor allem Nostalgie vielen das Spielerlebnis vermiese: „Sie behaupten, Diablo 2 sei der heilige Gral. […] Es war ein tolles Spiel und Diablo 4 ist ebenfalls wirklich gut. Etwas zu hassen macht Diablo 2 aber nicht besser.“ Für einige sei Diablo 4 sogar der bisher beste Teil der Reihe – auch ohne Diablo gesehen zu haben.

Die Mehrheit stellt klar, dass Diablo 4 ein technisch und spielerisch solides Action-RPG ist, das besonders für Einsteiger und Casuals sehr viel richtig macht. Wer unzufrieden sei oder die Herausforderung suche, könne etwa auf das komplexere Path of Exile 2 ausweichen, schlagen Spieler vor.

Lasst ihr euch von der Kritik auf Reddit beeinflussen oder zieht ihr in Sanktuario ohnehin einfach euer eigenes Ding durch? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren!

Ein weiterer Kritikpunkt vieler Spieler auf Reddit war der Warlock, der mit Lord of Hatred neu ins Spiel kam. Während neue Klassen in Diablo 4 gewöhnlich völlig overpowered starten, blieb der Hexenmeister hinter den Erwartungen zurück. In Season 15 bekommt er nun Buffs spendiert und soll richtig stark werden. Obendrauf bringt das einen entspannten „Dad-Build“ mit sich, der perfekt für alle ist, die es lieber unkompliziert mögen.