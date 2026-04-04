2-jährige Trainerin verliert ihr erstes Pokémon, doch die Community sagt: Es ist nur auf „Weltreise” 

Einem 2-jährigen Pokémon-Fan ist genau das passiert, was jedes Kind in dem Alter schrecklich traurig machen würde: Sie hat ihr geliebtes Kuscheltier verloren, ein Shiggy, das sie sich von allen drei Startern als erstes ausgesucht hat. Nun bitten ihre Eltern die Community um Hilfe, und die ist sofort bereit.

Worum bitten die Eltern? Der Redditnutzer Active_Environment und ein Elternteil eines jungen Pokémon-Fans berichtet, dass deren Tochter ein Kuscheltier ihres Lieblings-Pokémons Shiggy verloren hat. Um sie zu trösten, hätten ihre Eltern ihr gesagt, dass das Pokémon auf einer Weltreise unterwegs sei – zumindest, bis das neu bestellte Shiggy bei ihnen eintrifft, doch das muss die Kleine nicht wissen.

Der Verfasser des Posts bittet nun die Community um Hilfe: Er bittet um Fotos von Shiggy, handle es sich um weitere Kuscheltiere, Figuren oder andere Formen, die sich an unterschiedlichen Orten der Welt befinden. Umso schöner wäre es, wenn anbei eine Nachricht beigefügt werden könnte, die Shiggy wie eine Art Postkarte an das Mädchen verfasst.

„Das kann überall sein: vor einem lokalen Wahrzeichen, in der Natur, zu Hause, in eurer Nachbarschaft oder auch einfach nur mit etwas, das für euren Wohnort steht. Ich würde ihr gerne zeigen, dass Shiggy eine wunderbare Reise erlebt und überall auf der Welt nette Freunde trifft”, schreibt der Elternteil. Die letzte Bitte wäre, die Nachricht mit „Carapuce”, also dem französischen Namen von Shiggy, zu unterzeichnen, weil das eben sein Name sei.

Und diese Aufgabe nahm die Community sich zu Herzen.

Shiggy „reist” durch die ganze Welt

Wo war das Shiggy des Mädchens „unterwegs”? Der Redditpost mit dem Auftrag hat mittlerweile über 5.000 Upvotes und 250 Kommentare von weltweiten Pokémon-Fans erhalten, die Shiggy durch die verschiedensten Orte reisen lassen. Darunter befinden sich verschiedene Staaten der USA, Japan, England, Australien und mehr.

Dazu schickten sie passende Bilder und Nachrichten an das Kind, damit sie sich um ihr Pokémon weniger Sorgen machen muss:

Shiggy in Wisconsin Shiggy fährt nach Hause Shiggy in Australien Shiggy und Glurak in Mumbai Shiggy in Hongkong

Die Kommentare sind passend zu der Reihenfolge der Bildergalerie aufgelistet:

„Hey Lila, als ich gerade zur Arbeit gehen wollte, habe ich dieses Carapuce vor meiner Tür gefunden. Es schien ein bisschen verloren zu sein, aber ich habe ihm den Weg gewiesen. Superior in Wisconsin ist ganz schön weit weg von zu Hause, und der Lake Superior ist um diese Jahreszeit kein besonders guter Ort zum Schwimmen. Ich hoffe, die Wegbeschreibung hilft Carapuce, eher früher als später nach Hause zu kommen.” (TheComedian922)

„Hi! Ich musste mir erst das Fahren beibringen, um nach Hause zu kommen!” (Snakebit3)

„Hallo Lila, Shiggy hat mich hier in Australien besucht und mir fleißig beim Backen geholfen. Es ist zwar etwas ungeduldig, was das Aufgehen des Teigs betrifft – aber solche Dinge brauchen nun mal ihre Zeit!” (catkoicalico)

„Er besucht gerade seinen Freund Glurak in Mumbai!” (cassiusbright006)

„Hallo Lila, Carapuce und sein Freund Pikachu sind nach Hongkong gereist, um sich die schönen Wolkenkratzer und den Fluss anzusehen! Carapuce war so glücklich, am Wasser zu sein, aber mit Pikachu in der Nähe war es ein bisschen beängstigend, Carapuce vermisst immer noch das leckere Dim Sum, deshalb werden sie eines Tages mit all ihren Freunden wieder dorthin zurückkehren!” (FlyingNeonPoop)

Die Nachrichten und Bilder wurden in einer solchen Menge eingereicht, dass sie diesen Artikel sprengen würden. Wir empfehlen trotzdem, euch den Thread selbst anzuschauen. Mittlerweile lässt er sich wie ein Fotoalbum durchschmökern:

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Wie reagieren die Eltern auf den Einsatz der Community? Scheinbar hat der Verfasser des Posts nicht mit einer solchen Reaktion gerechnet und bedankt sich für all die geposteten Grüße aus der Welt:

„Ich hätte nicht mit so vielen Kommentaren und süßen Bildern gerechnet. Ich versuche, so gut es geht zu antworten, aber ich bin ein wenig überfordert. Das wird meiner Tochter so viel Freude bereiten!”



Kuscheltiere können für viele Menschen, vor allem Kinder, eine große Bedeutung haben, wie auch Shiggy für den 2-jährigen Pokémon-Fan. Ein anderes Kind stieß eines Tages auf eine Kuschelpuppe aus einem anderen Anime-Franchise, das durch dessen Gemeinsamkeit die gesamte Community rührte: „Er ist wie ich“ – Mädchen rührt alle mit ihrer Ähnlichkeit zu einem Anime-Helden, darf den Sprecher treffen