WoW gesteht: Beim Housing hat man sich von WildStar inspirieren lassen

Die Entwickler von World of Warcraft haben beim Housing ein bisschen auf andere MMOs geschielt. Man gibt offen zu: WildStar war eine Inspiration.

Als World of Warcraft vor einer Weile die Ankündigung machte, dass man nach Jahrzehnten des Zögerns endlich das Player-Housing bringt, war die Vorfreude groß. Zugleich gab es aber auch viele Sorgen – denn viele hatten Angst, dass es nur eine „Garnison 2.0“ wird.

Als mehr und mehr Infos bekannt wurden, hatten wir auf MeinMMO gesagt: Das sieht doch 1:1 wie das Housing von WildStar aus. Jetzt geben die Entwickler zu: Stimmt, das kennen wir.

Was ist vorgefallen? In den letzten Tagen durften einige Content-Creator aus verschiedensten Ländern einen näheren Blick auf das Housing von World of Warcraft werfen und dabei auch die verantwortlichen Entwickler mit Fragen löchern. Dabei kamen viele Einzelheiten ans Tageslicht, so etwa auch die Quellen der Inspiration, an denen man sich bedient hat.

Wo wurde das gesagt? Die beiden YouTuber Dratnos und Preach hatten die Möglichkeit, mit Toby Ragain, dem Lead Designer für die Nachbarschaften und Jay Hwang, dem Design Lead für die Dekorationen zu sprechen.

Im Gespräch ging es dann um all die Möglichkeiten und Systeme, die für das Housing erstellt werden mussten. Gerade die Vielzahl an Dekorationen kam dabei zur Sprache – denn bei der Entwicklung fiel immer wieder auf, dass man noch dieses oder jenes Objekt benötigte. Dazu sagte Jay Hwang:

So kamen wir auch auf die Feature-Liste. Immer wieder [während der Entwicklung] sagten wir: Ach, das wäre so nützlich. Füge es der Liste hinzu. Oder das hier brauchen wir auch. Füge es der Liste hinzu. Das basiert auch darauf, dass wir all diese anderen Spiele gespielt haben, wie WildStar oder Final Fantasy. All diese Housing-Spiele, bei denen wir uns sagten: „Ich liebe es, dass sie das hier haben. Aber können wir das noch besser machen?“ Und so entwickelte es sich dann.

Die Parallelen zu WildStar dürften den meisten sofort auffallen, wenn sie das erste Mal mit dem Housing in Kontakt kommen werden. Denn gerade die Freiheit, alle Objekte in der Größe anzupassen und auf den Millimeter genau im Raum zu verschieben, erinnert stark an das ehemalige MMORPG von Carbine, das leider ein unrühmliches Ende gefunden hat.

Wenn ihr in einigen Monaten selbst Hand an das Housing-Feature anlegen dürft und dabei feststellt, dass sich das doch irgendwie verdammt nach WildStar anfühlt – dann hat das also einen klaren Grund. Denn die Entwickler von WoW kennen dieses Spiel und fanden zumindest das Housing so gut, dass es auch in WoW zu finden sein wird. Ein Problem am Housing sehen die Fans aber jetzt schon …