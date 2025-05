Erste Spieler konnten das Housing von WoW testen, Fans sind begeistert, aber kennen jetzt schon das größte Problem

World of Warcraft bekommt Housing, das war eine der größten News zum MMORPG in den vergangenen Jahren. Jetzt haben erste Spieler außerhalb von Blizzard einen Blick auf das Feature werfen können und sind absolut begeistert. Ihre Eindrücke kommen in der Community äußerst gut an, wecken aber eine große Sorge.

Das wissen wir zum Housing in WoW:

Zur Warcraft Direct hat Blizzard angekündigt, dass Housing zu WoW kommen wird – nach über 20 Jahren. Jeder Spieler wird Zugang zu einem eigenen Haus haben, das er einrichten kann.

Das System selbst erinnert bereits jetzt stark an WildStar, welches mittlerweile eingestellt wurde. Dennoch gilt das Housing-System des toten MMORPGs bis heute als eines der besten im Genre.

Housing soll noch 2025 kommen. Zur PAX East hat Blizzard einige Creator und Journalisten eingeladen, sich das Housing einmal live anzuschauen.

Das ist jetzt neu: Blizzard hat mehreren Spielern Zugang zu einer Vorschau-Version des Housings gegeben, darunter dem bekannten YouTuber und WoW-Experten Preach. Dieser lobt in seinem Video: „[Housing] ist viel besser als ihr denkt […] und übersteigt die Erwartungen bei Weitem.“

Preach erklärt, dass Blizzard sich mit dem Housing bei anderen Spielen umgesehen habe. Valheim, Final Fantasy XIV und WildStar seien nur einige Beispiele und Blizzard mache genau das, was dem Studio früher zum Erfolg verholfen hat: sie nehmen gute Systeme und machen sie besser. Einige der Details aus dem Video sind:

Häuser sind innen größer als außen, ihr könnt den Innenraum fast beliebig groß und unterschiedlich gestalten – als große Halle, Labyrinth, Sprung-Puzzle oder Magierturm etwa.

Es wird eine Begrenzung an Einrichtungsgegenständen geben, aber die liege „irgendwo bei 10.000“ und sei praktisch nicht zu erreichen.

Dennoch sei die Leistung nicht beeinträchtigt, wer in der Open World keine Probleme habe, könne auch ein volles Haus betreten.

Mechaniken wie Gravitation und Stabilität gibt es nicht, man soll so bauen können, wie man will, auch wenn etwa ein gedeckter Tisch mitten im Raum schweben soll.

Das Bau-Tool sei furchtbar leicht zu nutzen, selbst im „fortgeschrittenen Modus“. Man verstehe sofort, wie alles funktioniert.

Sämtliche Funktionen können an Tasten gebunden werden, um leichter zu bauen.

Selbst die Außenbereiche sollen in irgendeiner Form bebaubar sein, sodass die Nachbarschaft gut aussieht. Wie genau diese „Nachbarschaften“ lebendig gehalten werden, ist noch nicht bekannt, man wolle aber keine leerstehenden Häuser und Parzellen. Jeder, der will, kann im Housing versinken – und wer keine Lust drauf hat, verpasse nichts.

„Sie haben die Büchse der Pandora geöffnet“

Preach zeigt sich, wie viele andere Teilnehmer, vollauf begeistert. Blizzard habe noch gefragt, wie man das Housing verbessern könne und es kamen Vorschläge wie eine Import/Export-Funktion oder die Möglichkeit, Leute mit mehr Skill für sich bauen zu lassen.

Einige Spieler, die offenbar zu WoD nicht gespielt haben, fragten nach „Utility“ wie Kräutern oder einem Auktionshaus – etwas, wo die Devs direkt vorsichtig waren. Garnisonen in Warlords of Draenor hatten das und waren der Tod für die Wirtschaft und die offene Welt. Für irgendeine Art von Nützlichkeit „sage man aber nicht nein.“

Das Housing werde aber ein fester Bestandteil des Spiels und alle zukünftigen Inhalte berücksichtigen das, sodass immer auch neuer Content für die Häuser dazu komme.

Auf Reddit löst besonders der Eindruck von Preach große Freude aus. Es heißt etwa: „Ich höre sehr wenige Nachteile und das hypet mich so sehr.“ Allerdings sehen einige Nutzer jetzt schon das größte Problem am Housing: die Community.

Der allgemeine Eindruck ist aktuell, dass das Housing noch viel besser sei, als viele erwartet haben. Genau deswegen, so die Befürchtung, sehen Fans nun aber, dass ihre Wünsche berücksichtigt werden und fordern immer mehr, irgendwann so aggressiv, dass sie ein eigentlich gutes System schlechtmachen.

Meckern auf hohem Niveau und besonders Systeme kritisieren, die eigentlich genau das tun, was Fans wollen, ist schon seit Jahren ein Traditions-Sport unter Blizzard-Fans und zieht sich über alle Spiele. Noch 2025 könnt ihr euch aber selbst ein Bild vom Housing machen (- aber bitte, meckert leise). So lange findet ihr in unserer Übersicht alle Infos zum Housing in WoW.