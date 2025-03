WoW zeigt mal wieder: Keiner kann „Kopieren und Polieren“ so gut wie Blizzard

World of Warcraft kopiert die besten Konzepte aus anderen Spielen – und macht sie besser. Das Housing ist wieder ein klarer Beweis dafür.

Mit der neusten Vorstellung des Housing in World of Warcraft ist klar, wohin die Reise geht. Blizzard nimmt sich das beliebte Feature aus anderen MMORPGs und spendiert es endlich auch der eigenen Spielerschaft – nach vielen Jahren des Bettelns und Flehens. Dabei finden Fans sofort Parallelen zu anderen Spielen, wie Final Fantasy, WildStar oder SWTOR. Doch viele der Ärgernisse hier gibt es nicht. Blizzard kopiert und poliert.

Jetzt kann man natürlich sagen: Schade, wenn ein Unternehmen „nur kopieren“ kann. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es das, was Blizzard groß gemacht hat. Blizzard war früher dafür bekannt, gute und erfolgreiche Ideen zu nehmen und zu schauen, was man daran verbessern und verfeinern kann. World of Warcraft ist genau aus diesen Gedankengängen heraus entstanden. Einige der Entwickler waren Fans vom MMORPG „EverQuest“, fanden aber einige Features so nervig, dass man es mit dem eigenen MMORPG verbessern wollte.

Daher war World of Warcraft schon immer darauf ausgelegt, dass man auch alleine im Spiel Erfolge haben kann. Raids und Dungeons waren allesamt instanziert, sodass man sich nicht mit anderen um die Bosse prügeln musste – und drakonische Strafen, wie den Verlust von erlangten XP oder gar ein „Rückwärtsleveln“ gab es nicht.

Das Gleiche lässt sich im Grunde für viele anderen Spiele von Blizzard auch sagen. Overwatch hat sich ganz klar bei Team Fortress einige Inspiration geholt, es durch liebenswerte und detaillierte Charaktere und sehr viel Polishing noch weiter verbessert – wenn man das ganze Debakel rund um den nie veröffentlichten PvE-Modus mal außen vor lässt.

Zurück zu den Anfängen: Das, was Blizzard groß gemacht hat

Eine Weile lang wirkte es so, als hätte Blizzard dieses Talent verloren. Jetzt zeigt zumindest World of Warcraft: Nein, das können sie noch immer.

Denn exakt das haben sie jetzt auch wieder beim Housing gemacht. Die ersten Clips zum Housing-Feature auf der offiziellen WoW-Website geben bereits einen guten Einblick auf die Möglichkeiten, die da kommen werden.

Housing in WoW sieht gut aus. „Perfekt“ mögen einige sagen.

World of Warcraft hat mehrere Jahrzehnte lang dieses Feature einfach „ausgesessen“. Während andere MMORPGs mit Housing experimentierten, hat Blizzard abgewartet. Jetzt, nachdem das Feature schon lange bei allen anderen großen MMOs etabliert ist, zieht World of Warcraft nach und reißt dabei alles gnadenlos ein, was bei anderen MMORPGs stört:

Es gibt keine Miete. Euer Haus gehört euch, für immer.

Es gibt keinen beschränkten Bauplatz. Alle können ein Haus haben.

Extreme Anpassungsmöglichkeiten: Größe, Anordnung und exakte Position aller Objekte kann angepasst werden.

Viel Freiheit: Ihr könnt eigene Räume basteln, Objekte einfärben und mehrere Items zu neuen Objekten verbinden.

Zwar gibt es noch einige Details, die zum Housing nicht bekannt sind, aber schon jetzt ist offensichtlich: Blizzard hat all das genommen, was Fans von Final Fantasy XIV oder SW:TOR stört, es mit all dem kombiniert, was man an anderen MMORPGs liebt (wie WildStar) und das in das Setting von World of Warcraft gegossen.

Manch einer mag mit Spott sagen, dass Blizzard wieder beweist, wie gut sie im Kopieren sind. Ich wiederum sage das mit ehrlicher Freude – denn ich will genau die Features, die andere MMORPGs schon lange haben. Nur eben besser. Etwas Bestehendes nehmen und es verbessern, das konnte Blizzard einfach. Und ich bin sehr froh, wenn sie das jetzt wieder beweisen.