WoW zeigt das Housing – und es ist zu 100 % WildStar

World of Warcraft hat neue Details zum kommenden Player-Housing verraten. Einige Veteranen erkennen sofort: Das WildStar-System wurde quasi 1:1 übernommen.

Eine der größten Ankündigungen von World of Warcraft für das Jahr 2025 war das Player-Housing. Mit der Erweiterung „Midnight“ bekommen alle Heldinnen und Helden endlich ein Eigenheim, das sie nach ihren Wünschen dekorieren können. Doch wie genau das ablaufen würde und welche Einschränkungen es gibt, das wurde bisher noch nicht verraten.

Jetzt hat Blizzard endlich mehr Informationen preisgegeben und gezeigt, wie genau das Dekorieren und Einrichten funktioniert. MMO-Veteranen erkennen sofort: Das funktioniert im Grunde zu 100 % so wie in legendären Housing-MMORPG WildStar.

Die Freiheit von WildStar im Housing von World of Warcraft

In einem langen Blog-Eintrag hat Blizzard nun erstmalig das Dekorieren und Einrichten der Häuser genauer vorgestellt. Grundsätzlich gibt es zwei Modi, zwischen denen ihr jederzeit frei wechseln könnt. Im „simplen“ Modus könnt ihr die Objekte verschieben und sie „kleben“ automatisch an den passenden Oberflächen. Einen Teppich verschiebt ihr also über den Boden, während ihr ein Fenster an der Wand entlang schiebt.

Passend zum Winterhauchfest gibt’s natürlich einen Winterhauchbaum.

Wer das nicht will, der kann in den „erweiterten“ Modus wechseln. Hier könnt ihr die Ausrichtung von Gegenständen nicht nur pixelgenau einstellen, ihr könnt Objekte auch in ihrer Größe skalieren oder in Wänden und Böden versenken, wenn ihr das wollt (etwa, um daraus neue Objekte zu basteln).

Doch ihr könnt nicht nur Objekte in den Räumen platzieren – ihr könnt auch ganz eigene Räume basteln, indem ihr selbst Wände durch das Haus zieht, Türen nach euren Wünschen platziert und Fenster anbringt.

Es ist außerdem möglich, verschiedene Objekte aneinander zu binden. Wenn ihr etwa ein Bücherregal mit Büchern und anderen Dekorationen füllt, könnt ihr diese zu einem gemeinsamen Objekt vereinen. Wenn ihr dann das Bücherregal verschieben wollt, werden alle anderen Objekte automatisch ebenfalls verschoben.

Die Räume können recht komplex eingerichtet werden – eure Fantasie hat kaum Grenzen.

Diese Freiheit und die Möglichkeiten des Systems erinnern stark an die besten Details aus WildStar – dort war das Housing aufgrund der schier endlosen Freiheit ebenfalls ein ganz großer Erfolg, der vor allem dem Rollenspiel zu Gute kam. Aber auch alle, die keine RP-Ambitionen haben, können sich endlich ein richtig schickes Eigenheim für ihren Charakter bauen.

Einfärben als neues Feature

Eine Option, die für fast alle neu erstellen Assets kommen wird, ist die Möglichkeit der Einfärbung. Wenn ihr etwa findet, dass euer Bett nicht zum Teppich passt, dann könnt ihr die Farbgebung des Bettes anpassen – das gilt für mehrere Einzelbereiche. So könnt ihr etwa die Bettwäsche einfärben, aber auch das Holzgestell.

„Alte“ Objekte, die es schon lange in der World of Warcraft gibt, werden diese Option leider nicht haben. Da Blizzard aber an zahlreichen, neuen und hochauflösenden Objekten arbeitet, die das Einfärben unterstützen, dürfte das zu verkraften sein.

In der Ansicht von oben seht ihr, wie die Räume aufgeteilt sind – wenn ihr das so wollt.

Was ist noch unklar? Einige Unbekannte gibt es noch. So ist noch nicht klar, wie die Limitierungen aussehen – also was die maximale Anzahl von Gegenständen in einem Raum oder im ganzen Gebäude angeht. Eine zu enge Limitierung könnte hier für Frust sorgen. Zumindest in den gezeigten Beispielen sehen die Räume bereits recht gut gefüllt aus, sodass man hier wohl vorsichtig optimistisch sein kann.

Das Housing von World of Warcraft sieht auf den ersten Blick wirklich überragend aus. Ob es wirklich all das halten kann, was bereits jetzt in der Vorschau versprochen wird, das werden wir wohl in einigen Monaten erfahren. Denn mit etwas Glück erscheint das Housing noch in diesem Jahr – zumindest lässt das die Roadmap erahnen.