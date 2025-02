WoW verrät Housing-Infos: Cash-Shop, Miete und Nachbarschaften

World of Warcraft hat erste, große Details zum Housing verraten. Wir haben alle Informationen für euch rund um das neue Feature.

Als Blizzard vor einigen Monaten angekündigt hat, dass World of Warcraft endlich Housing bekommen würde, war die Vorfreude groß. Doch gleichzeitig gab es auch viel Unsicherheit, denn mehr als ein erster Trailer wurde nicht veröffentlicht. Jetzt hat Blizzard einen deutlich längeren Blog-Eintrag veröffentlicht und dabei schon viele Design-Ideen des Housings verraten und auch einige Details offenbart.

Dabei sprach man über Wünsche aber auch Sorgen der Community – wie etwa, ob es monatliche Kosten für das Haus gibt, ob man Nachbarn haben kann und ob es einen Cash-Shop geben wird.

Kosten, Miete, Wohnplatz

Eine Sorge der Spielerinnen und Spieler war, dass man das Anrecht auf das eigene Haus verlieren kann oder dass die Plätze – wie in einigen anderen MMORPGs – begrenzt sind.

Die Entwickler haben hier klare Worte gefunden:

Jeder soll ein Haus haben können, es gibt keine Begrenzung.

Häuser hat man „für immer“. Man muss keine monatliche Miete zahlen und niemand kann einem den Wohnplatz wegnehmen, wenn man inaktiv ist.

Der Einstiegspreis soll günstig sein. Alle sollen an dem Feature teilhaben können, wenn sie wollen – daher ist ein Haus günstig in der Anschaffung.

Es gibt zwei Gebiete, in denen man wohnen kann

Blizzard weiß, dass der Wunsch nach möglichst viel Freiheit bei der Auswahl des Wohnplatzes wichtig ist, allerdings musste man sich hier auf einen Kompromiss einigen. Denn entweder, man konzentriert sich auf einige wenige Zonen und steckt in diese viel Arbeit und macht sie richtig gut – oder man macht viele Zonen, worunter die Qualität leiden würde.

Deshalb haben sich die Entwickler dazu entschieden, dass es bei beiden Fraktionen jeweils einen Ort gibt, an dem die „Nachbarschaft“ steht.

Allianz-Charaktere können ein Haus in einer Umgebung wählen, die von Elwynn, Westfall und dem Dämmerwald inspiriert ist.

Horde-Charaktere ziehen in eine Unterkunft, deren Umgebung an Durotar, dessen Küste und Azshara angelehnt ist.

Eine Konzept-Idee der Nachbarschaft in Durotar.

Nachbarschaften – Wie groß ist das alles?

Eure Häuser sind keine einzelnen Gebäude, die separat als Instanz geladen werden. Stattdessen steht jedes Haus in einer Nachbarschaft, die aus rund 50 Grundstücken besteht. Das heißt, dass ihr immer potenzielle Nachbarn in eurer Umgebung habt, die ihr in euer Haus einladen oder bei denen ihr euch Anregungen und Inspiration für die eigene Dekoration holen könnt.

Gerade für Rollenspielerinnen und Rollenspieler dürfte das ein wahres Fest werden und Nachbarschaften zu einem neuen Hot-Spot für viele RP-Veranstaltungen machen.

Falls ihr eine Nachbarschaft neben Xxshadowroxxorxx und anderen unaussprechlichen Namen habt – keine Sorge. Ihr könnt umziehen und euer Haus in einer anderen Nachbarschaft errichten, sofern es einen freien Platz dort gibt.

Ihr könnt allerdings auch eine Nachbarschaft mit euren Freunden, Gildenmitgliedern oder Mitgliedern eurer Communitys planen.

Eine Konzept-Idee für die verschiedenen Dekorationen.

Die Sache mit dem Cash-Shop

Weil es ein großes Thema in der Community ist, wollte Blizzard es wohl rasch ansprechen, damit Klarheit herrscht:

Ja, es wird Dekorationen für das Housing im Cash-Shop geben.

Allerdings betont Blizzard, dass der allergrößte Teil an Dekorationen über das Spiel erhältlich sein wird und das ganz ohne Echtgeld. Die Optionen im Cash-Shop werden in einem ähnlichen Umfang dort angeboten werden, wie es auch bei Reittieren, Spielzeugen oder Transmogs der Fall ist. Das meiste wird man im Spiel einfach so finden können.

Das sorgt auf der einen Seite für Ernüchterung, auf der anderen Seite hat man bereits eine Ahnung, was da auf die Spielerschaft zukommt.

Ein Feature, das bleibt und niemals fertig ist

Zuletzt betont Blizzard, dass Housing ein Feature ist, das gekommen ist, um zu bleiben. Es soll ein „Evergreen-Feature“ werden, das über mehrere Patches und Erweiterungen hinweg ausgebaut wird. Man solle es niemals als „fertig“ betrachten. Es sollen ständig neue Systeme und Erweiterungen für das Housing kommen.

Damit hat World of Warcraft schon einmal klargestellt, dass die meisten Wünsche der Community erhört wurden. Das Feature wirkt auf den ersten Blick genau so, wie die allermeisten das wollten. Jetzt muss Blizzard nur noch beweisen, dass man diese Versprechen halten kann.

Hoffen wir nur, dass beim Housing kein Feature kommt, das es in die Liste der 5 schlimmsten Features von WoW schafft.