WoW: Die 5 schrecklichsten Features, die Blizzard wirklich mal gut fand

World of Warcraft hatte viele, viele schlechte Ideen. Auf einige dieser schlimmen Features schauen wir heute zurück.

In mehr als 20 Jahren haben die Entwickler von Blizzard in World of Warcraft jede Menge ausprobiert. Manchmal wurden beliebte Features leicht verändert, manchmal wurden neue Features implementiert, die krachend gescheitert sind. Und manchmal wurden sogar Neuheiten nach Azeroth gebracht, von denen die allermeisten Spielerinnen und Spieler niemals gehört haben – denn sie waren so unausgereift oder gar eine richtig schlechte Alternative zu bereits bestehenden Dingen.

Wir werfen einen Blick zurück auf die 5 unbeliebtesten Features, die in World of Warcraft krachend gescheitert sind.

Der erste Voice Chat in World of Warcraft

Dass Spiele heute häufig mit einem eigenen Voicechat daherkommen, ist inzwischen längst der Standard in Multiplayer-Spielen. Das war jedoch nicht immer der Fall, vor allem nicht damals zu Zeiten des „alten“ World of Warcraft.

Es war also schon eine kleine Sensation, als Blizzard mit Patch 2.2 einen Ingame-Voice-Chat einbaute, den Gilden und Raid-Gruppen nutzen konnten, um sich in Dungeons oder Schlachtzügen abzusprechen und zu koordinieren.

Nunja, zumindest in der Theorie.

Das Feature ist krachend gescheitert. Nicht nur war die „Voice over IP“-Variante, die in World of Warcraft eingebaut wurde, absolut unterirdisch schlecht – sie fand auch keinen Anklang bei der Community.

Im Voice-Chat abhängen – das ging schon

Zur damaligen Zeit waren Programme wie TeamSpeak 2 oder Ventrilo sehr beliebt und wurden im Regelfall von den meisten Gilden benutzt. Da die Qualität des Voice-Chats hier deutlich besser war als in World of Warcraft und die Nutzung dieser Programme war längst etabliert. Keiner wollte auf eine qualitativ minderwertige Variante umsteigen, nur weil das im Spiel jetzt möglich war.

Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass der erste Voicechat von World of Warcraft quasi mit dem Release sofort wieder in Vergessenheit geraten war.

Übrigens: Mit dieser Grafik wurde das Feature damals beworben. Damals war “Rick Rolling” noch in Mode:

Erst mit Patch 8.0, also der Veröffentlichung von Battle for Azeroth, hat Blizzard den Voice Chat dann noch einmal überarbeitet und diesen besser in die ganze Battle.net-Umgebung eingebaut, sodass er auch außerhalb des Spiels funktioniert.

So richtig beliebt ist der Voice-Chat in WoW auch jetzt noch nicht – allerdings gibt es (zumindest gerüchteweise!) einige Gilden und Raids, die davon manchmal Gebrauch machen – ganz im Gegensatz zur ersten Version des Voice Chats.