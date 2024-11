Housing in World of Warcraft – Alles Bekannte zu Release, Umfang und Features

Bald gibt es Häuser für die Charaktere in World of Warcraft. Alle bekannten Informationen dazu haben wir hier für euch.

Eines der großen Features der nächsten Erweiterung von World of Warcraft werden die Spielerbehausungen oder auch „Player Housing“ genannt. Etwas, das von der Community schon lange gewünscht wird und dem Blizzard endlich nachkommt. Auch wenn viele Details noch unbekannt sind, haben wir hier für euch alle Informationen, die bereits veröffentlicht sind, kurz und knapp zusammengefasst.

Den ersten Teaser zum Housing seht ihr hier:

Hinweis: Beachtet, dass der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, sobald neue Infos zum Housing bekannt werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Housing erscheint Ende 2025.

Housing wird ein Feature, das über mehrere Erweiterungen ausgebaut wird.

Es wird verschiedene Arten von Häusern geben.

Am Housing wird bereits seit 5 Jahren gearbeitet.

Einzelheiten sind bisher kaum bekannt.

Housing in WoW – Das ist bekannt

Wann erscheint Housing? Aus der Roadmap für das Jahr 2025 geht hervor, dass Housing noch im Winter 2025 erscheinen soll. Ein realistischer Termin ist demnach November oder Dezember 2025. Das würde bedeuten, dass der Pre-Patch zur nächsten Erweiterung „Midnight“ zur selben Zeit erscheint.

Wie umfangreich wird das Housing? Dazu ist noch wenig bekannt. Bisher ist nur klar, dass es unterschiedliche Standorte oder Styles für die Häuser geben wird. Ihr müsst also kein Menschen-Haus verwenden wie im Teaser-Trailer, sondern könnt auch Häuser-Designs anderer Völker verwenden.

Für Blizzard ist allerdings klar: Housing ist das größte, ehrgeizigste Feature, das es je gab.

Ist Housing direkt für alle zugänglich? Das ist noch nicht klar. Eine gängige Theorie ist, dass Housing als Pre-Order-Feature nur jene Spielerinnen und Spielern zugänglich gemacht wird, die Midnight vorbestellen. Aber auch hierbei handelt es sich bisher um Community-Spekulationen mit Blick auf frühere Addon-Features, die frühzeitig zugänglich gemacht wurden (wie etwa Dämonenjäger).

Was kostet das Housing? Wie teuer so ein Eigenheim in World of Warcraft sein wird, ist noch nicht bekannt – oder ob überhaupt Gold oder eine andere Währung notwendig ist.

Wird das Housing monetarisiert? Auch das ist bisher noch nicht bekannt. Es wäre möglich, dass bestimmte Elemente des Housing im Shop landen könnten, dazu gibt es bisher allerdings überhaupt keine verlässlichen Informationen.

Wie lange arbeiten die Entwickler bereits am Housing? Bereits im Jahr 2019 haben die Entwickler damit begonnen, sich intensiver mit Housing zu beschäftigen und zu planen, wie sich dieses Feature letztlich realisieren lässt. Mit der Erweiterung Midnight scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, die Häuser endlich auf die Heldinnen und Helden von Azeroth loszulassen.

Warum Housing World of Warcraft endlich perfekt machen könnte, haben wir in dieser Meinung verraten.