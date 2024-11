WoW-Chef behauptet: Housing wird das „ehrgeizigste Feature, das es jemals gab“

Housing in World of Warcraft wird groß – sehr groß. Es könnte das größte Feature aller Zeiten werden, laut Game Director.

Gegenwärtig ist der aktuelle 20. Geburtstag von World of Warcraft ein wenig in den Hintergrund gerückt und es gibt stattdessen viele Diskussionen um ein Feature der kommenden Erweiterung: das Player Housing. Obwohl viele Details noch unklar sind, wurden in den letzten Tagen doch ein paar Einzelheiten offenbart.

Woher stammen die Infos? Aus verschiedenen Interviews, die der Game Director Ion Hazzikostas in den letzten Wochen gegeben hat. Darunter ein YouTube-Video mit Taliesin&Evitel, aber auch ein Interview auf Eurogamer.

Housing bereits seit 5 Jahren in Planung

Wie lange träumt man schon vom Housing? Dass Housing in World of Warcraft wirklich kommen soll, ist übrigens keine neue Entwicklung. Die ursprüngliche Entscheidung dafür wurde wohl schon im Jahr 2019 gefällt, denn Hazzikostas erklärt:

[Housing] ist etwas, bei dem wir mit der ernsthaften Planung für ein Design und den Aufbau vor ungefähr 5 Jahren angefangen haben. Wir wussten da schon, dass das kein Feature sein würde, das in den Zeitrahmen der Entwicklung einer einzigen Erweiterung passen würde, also haben wir dementsprechend geplant.

Blizzard ist sich im Klaren darüber, dass Housing nicht einfach nur „okay“ sein muss – es muss den Ansprüchen der Fans genügen. Immerhin warten einige seit fast 20 Jahren auf dieses Feature, die Erwartungen sind hoch:

Ich glaube, alles, was wir tun, muss großartig sein, aber besonders bei etwas mit so viel Erwartung und so viel Geschichte im Genre der MMOs wie Housing. Wir wissen, dass es exzellent sein muss [und] es wird die Basis für viele weitere Jahre der Entwicklung und des Wachstums sein.

Dass Housing bereits rund ein Jahr vor der Veröffentlichung angekündigt wird, hat allerdings gute Gründe. Denn Blizzard möchte überprüfen, ob man die gleichen Ziele und Wünsche für das Housing hat, wie die Community:

Wir wollten den Vorhang nur ein klein wenig lüften und den Spielerinnen und Spielern einen Blick auf das erhaschen lassen, was am Horizont auf sie wartet. Aber ich glaube, ein wenig eigensinnig, wir wollten auch die Diskussionen innerhalb der Community anstoßen, über die Hoffnung, was es sein wird und was es nicht sein soll, damit wir unsere Instinkte überprüfen können und sicherstellen, dass wir mit der laufenden Entwicklung auf dem richtigen Weg sind.

Player-Housing muss gut werden – das weiß auch Blizzard.

War der Trailer akkurat? Viele fragen sich, ob der gezeigte Teaser-Trailer zum Housing dem entspricht, was man später sieht – das verneint der Game Director, erwähnt aber gleichzeitig, dass es das größte Feature sei, an dem man je gearbeitet habe:

[Es ist keine] 100 % akkurate Darstellung von dem, was man sehen wird … es fängt eher das Gefühl und den Geist dahinter ein. (…) Ich behaupte aber, es ist unser ehrgeizigstes Feature, das wir jemals in einer Erweiterung für World of Warcraft hatten.

Wird Housing ein permanentes Feature? Ja. Housing wird mit Midnight zwar eingeführt und soll bereits recht umfangreich sein, es wird aber in den kommenden Addons immer weiter ausgebaut. Auch wenn keine Details dazu bisher bekannt sind, ist es wohl naheliegend, dass die Entwickler neue Assets aus den Erweiterungen in Gegenstände umwandeln, die ihr dann auch im Haus verwenden könnt. Wie genau das aussehen wird, können aber wohl nur die kommenden Jahre zeigen. In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, welche Features Housing auf jeden Fall braucht.