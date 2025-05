WoW kündigt Legion Remix offiziell an, bringt alle guten Systeme zurück

Das beliebteste Addon von World of Warcraft kehrt als Remix-Variante zurück. Die Entwickler haben erste Details verraten.

Auf der PAX East hat auch Blizzard ein wenig gesprochen und dabei eine Reihe von neuen Inhalten für World of Warcraft angekündigt. Wenig verwunderlich – aber doch endlich offiziell – ist die Ankündigung von WoW Remix: Legion.

Was wurde angekündigt? Legion Remix soll nach Mists of Pandaria Remix die zweite Erweiterung sein, die diese große Überarbeitung als temporären Spielmodus erhält. Legion erzählte die Geschichte des Angriffs der Brennenden Legion, die Azeroth ihrem Fürsten Sargeras opfern wollen. Die allermeisten Ereignisse von Legion spielen auf den Verheerten Inseln und auf dem Planeten Argus.

Legion galt als eine der beliebtesten Erweiterungen, was vor allem an den Artefaktwaffen und den langen Klassen-Questreihen lag. Das Addon hat die Grundlage für viele weitere Geschichten gelegt, wie jetzt etwa die Story rund um Xal’atath, die mit Legion ihren Anfang nahm.

Was wird Teil von Legion Remix? Die genauen Details haben die Entwickler noch nicht verraten. Aber schon jetzt ist klar, dass Legion wohl deutlich mehr Inhalte bieten wird als die Remix-Variante von Mists of Pandaria – denn Legion hatte schlicht mehr Content. Entsprechend müssen die Entwickler auch einen größeren Aufwand betreiben, um alle Systeme zurückzubringen und in ein spannendes Remix-Gewand zu hüllen.

Shattered Timeline: Die Außenwelt von Legion bekommt einen härteren Spielmodus. Hier sind alle Feinde stärker. Das soll eine Zeitlinie sein, in der es wohl nicht ganz so gut für Azeroth aussah, weil eben alle Feinde deutlich härter sind. Ob das mit besseren Belohnungen einhergeht, bleibt abzuwarten.

Mythisch+Unendlich: Das Mythisch+-System wird voll verfügbar sein, selbst wenn eure Charakterwerte in absurde Höhen klettern. Blizzard ist gespannt darauf, auf wie viele Arten ihr das Spiel „kaputtmachen“ könnt und will keine Limitierung einbauen. Ganz ähnlich wie man am Ende von MoP Remix die härtesten Raids solo angehen konnte, wird man in Legion Remix wohl Mythisch+ sehen, die bis in die 50er-Level hineinreichen, wenn nicht gar noch höher.

Wann startet Remix: Legion? Einen Start-Termin gibt es noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass das Remix-Event irgendwann in die Zeit von Patch 11.2 fallen wird. Das ist die Zeit, in der die Geschichte von The War Within zu Ende erzählt ist und normalerweise die Content-Flaute bis zum nächsten Addon ansteht. Die ließe sich mit Remix ausgezeichnet überbrücken. Vermutlich wird das im Herbst dieses Jahres der Fall sein.

Habt ihr Lust auf ein weiteres Remix in World of Warcraft? Welche Inhalte wollt ihr dort auf jeden Fall in einem Remix sehen und worauf sollten die Entwickler verzichten? Und was glaubt ihr, steckt noch in der Roadmap für 2025?