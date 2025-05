WoW kündigt neuen, geheimen Spielmodus an – Grusel-Fans spekulieren bereits

Ein neuer Spielmodus in World of Warcraft soll gruselig werden. Was für einen Horror haben sich die Entwickler überlegt?

Auf der PAX East hat Blizzard einige Details zur Zukunft und auch Vergangenheit von World of Warcraft verraten. Nachdem Mists of Pandaria Remix ein großer Erfolg war, wurde Legion Remix offiziell angekündigt. Aber es wird noch einen weiteren Spielmodus geben, der sich gerade in Entwicklung befindet. Und dieses Mal soll es gruselig werden.

Was wurde angekündigt? Im Verlauf der PAX East wurde über die Beliebtheit von Plunderstorm gesprochen und auch ein kleiner Blick in die Zukunft der experimentellen Spielmodi gewagt. Denn nach dem Erfolg von Plunderstorm waren sich die Entwickler sicher, dass es den großen Wunsch in der Community gibt, neue Spielerfahrungen in WoW zu erleben, die sie im normalen Gameplay nicht bekommen können. Ein kurzer Clip von der PAX East auf Twitch zeigt, was die Entwickler gesagt haben.

Was ist bereits bekannt? Auch wenn die Entwickler bisher nur wenige konkrete Details verraten haben, gibt es zumindest ein paar Hinweise und Aussagen:

Es wird kein Battle Royale wie Plunderstorm.

Der Spielmodus soll in Richtung einer „Gruselgeschichte“ tendieren.

Als Vorschaubild ist der Markplatz von Dunkelhain zu sehen. Das ist der Wald südlich von Sturmwind, in dem sich alles um Geister, Worgen, Untote und dramatische Geschichten dreht.

Grusel-Modus: Werwölfe im Dämmerwald?

Klar ist bisher, dass Blizzard mit den experimentellen Spielmodi (wie bei Plunderstorm) gänzlich neue Wege ausprobieren will, um World of Warcraft zu spielen. Daher ist anzunehmen, dass ihr auch in diesem neuen Modus nicht eure üblichen Fähigkeiten benutzen könnt, sondern neue Fähigkeiten erhaltet.

Eine Theorie, die von vielen Fans aufgeworfen wurde, ist eine Art Abwandlung des klassischen „Werwolf“-Spiel, das würde nämlich wunderbar zum Grusel-Setting passen. Hier könnte eine große Gruppe an Spielerinnen und Spielern zu Dorfbewohnern werden, während andere zu Werwölfen werden, die sich unter den Dorfbewohnern verstecken, bis sie zuschlagen können.

Das Ganze könnte dann so ablaufen, dass am Tag alle Dorfbewohner gemeinsam an Verteidigungen arbeiten oder die Werwölfe enttarnen wollen – während die wiederum versuchen, alle anderen zu sabotieren und ungeschoren davonzukommen, bis sie in der Nacht zuschlagen können und die Dorfbewohner um ihr Überleben kämpfen.

Ein solcher Spielmodus würde dann an andere „Social Deduction“-Games erinnern, wie etwa das zeitweise extrem populäre „Among Us“ – oder all den vielen Nachahmer-Titeln, die in den Jahren nach dem Erfolg erschienen sind.

Ganz an den Haaren herbeigezogen ist das nicht, denn solche Spielmodi gibt es auch zum Beispiel für Warcraft III oder StarCraft II schon seit vielen Jahren und sie erfreuen sich stets großer Beliebtheit.

Bis es eine tatsächliche Bestätigung gibt, was für ein Spielmodus hinter dieser gruseligen Story steckt, bleibt noch viel Zeit für Spekulationen und Wünsche. Da Blizzard auch keinen Termin genannt hat, wann dieser experimentelle Spielmodus an den Start gehen soll, ist auch ein Zeitfenster schwer abzuschätzen. Aber Ende Oktober wäre für Halloween ein solcher Modus vielleicht keine abwegige Idee …

Was für Theorien gibt es noch? Andere Theorien sind, dass Blizzard sich an Vampire Survivors orientieren könnte. Das wäre dann ein Spielmodus, bei dem man von immer mehr und immer stärkeren Feinden angegriffen wird, während die eigenen Charaktere neue Fähigkeiten sammeln, um die immer größeren Horden zurückdrängen zu können.

Eine letzte Idee ist eine Art asymmetrischer Spielmodus nach der Vorlage von Dead by Daylight. Ein Spieler könnte als Monster (zum Beispiel Kleiner ) Jagd auf die anderen Charaktere machen, während die panisch versuchen zu überleben.

Was erhofft ihr euch von einem Grusel-Spielmodus in World of Warcraft? Würde euch ein Werwolf-Spielmodus gefallen? Oder hättet ihr eine viel bessere Idee, wie man eine schaurige WoW-Geschichte in einen Spielmodus hüllen könnte?

Falls ihr bis dahin Langeweile haben solltet, könnt ihr schon jetzt für ein anderes, neues Feature farmen – das Housing.