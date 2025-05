In WoW könnt ihr schon jetzt für das Housing farmen, um einen Vorteil zu haben

Bald startet das Housing in World of Warcraft. Aber schon jetzt könnt ihr euch vorbereiten und richtig viele Möbel im Vorfeld freischalten.

Eines der großen neuen Features der nächsten Erweiterung von World of Warcraft ist das Player Housing. Doch die ganzen Möbel, Dekorationen und Einrichtungsgegenstände stammen nicht alle aus der Midnight-Erweiterung, sondern zu einem großen Teil aus alten Spielinhalten. Blizzard möchte, dass man eure Reise der letzten 20 Jahre würdigt – daher tut ihr gut daran, schon jetzt die ganzen alten Inhalte abzuklappern.

Was ist die Idee dahinter? Blizzard möchte, dass sich das Housing so anfühlt, als wäre es schon immer ein Teil von World of Warcraft gewesen. Deswegen will man so ziemlich alle alten Spielinhalte in das Housing-System integrieren und eine Vielzahl der Möbel und Dekorationen an alte Gebiete und Ruf-Fraktionen binden.

Ein Beispiel: Wenn ihr Dekorationen im Stil der Mecha-Gnome haben wollt, dann werdet ihr die vermutlich auf Mechagon finden, einem Gebiet aus Battle for Azeroth. Da man auf der Insel sehr viel mit Ersatzteilen gehandelt hat, werden Möbel auch mit Ersatzteilen hergestellt oder gekauft.

Keine ultra-seltenen Drops in Raids: Eine Sache möchten die Entwickler aber auch vermeiden. Wer etwa seit vielen Jahren das Reittier „Unbesiegbar“ vom Lichkönig gefarmt hat, soll nicht plötzlich feststellen, dass er jetzt immer wieder den Lichkönig besiegen muss, um auch noch das seltene Sofa von ihm zu erhalten.

Aus diesem Grund sind die Belohnungen aus Raids entweder relativ gewöhnliche Drops oder aber an Erfolge gebunden. So gibt es eine ganz klare Bedingung, auf die man gezielt hinarbeiten kann, ohne vom Glück abhängig zu sein.

Wofür gibt es Housing-Belohnungen? Die grundsätzliche Idee scheint hier „Alles“ zu sein. Also Erfolge, Ruf-Fraktionen, Handwerk, Quests. Aus diesem Grund könnt ihr schon jetzt anfangen, die alten Ruf-Fraktionen zu vervollständigen, falls ihr das noch nicht erledigt habt. Gerade viele der alten Fraktionen lassen sich heute deutlich schneller erledigen und ihr schaltet dabei auch noch einige Transmog-Vorlagen oder Reittiere frei. Wenn ihr also gerade ein wenig freie Zeit habt, dann stürzt euch doch in die alten Inhalte.

Freut ihr euch auf das Housing-System in World of Warcraft und werdet ihr viel Zeit damit verbringen? Oder ist das Housing gar nichts für euch und ihr werdet das System schlicht ignorieren? Alle Informationen rund um das Housing haben wir hier.