Trymacs versucht sich seit über 1 Jahr an Pokémon-Challenge auf Twitch, jetzt ist sie wegen Streit mit Chefstrobel in Gefahr

Seit über einem Jahr versuchen sich die drei Twitch-Streamer Trymacs, Chefstrobel und Rumathra an der Pokémon-Challenge Trio-Soullink in Pokémon Schwarz/Weiß 2. Jetzt ist das Projekt wegen eines Streits zwischen Trymacs und Chefstrobel pausiert. Der Auslöser: eine Diskussion, wie schwierig ein Pokémon-Kampf war.

Was ist das für eine Pokémon-Challenge? Vor über einem Jahr – im Juni 2025 – starteten die Twitch-Streamer Trymacs, Chefstrobel und Rumathra ihre Trio-Soullink-Challenge. Sie spielen die Edition Pokémon Schwarz/Weiß 2 mit besonders harten Regeln durch:

Auf jeder Route darf nur das Pokémon gefangen und ins Team aufgenommen werden, dem man zuerst begegnet ist.

Besiegte Pokémon gelten als verstorben und dürfen nicht mehr benutzt werden.

Die Pokémon der drei sind miteinander verbunden. Stirbt beispielsweise ein Pokémon von Trymacs, so sterben auch die damit verbundenen Pokémon bei Rumathra und Chefstrobel.

Verliert einer alle 6 Pokémon im Kampf und fällt dementsprechend im Spiel in Ohnmacht, muss die Herausforderung von Neuem gestartet werden.

Ziel ist es, alle acht Orden zu erlangen und dann die Top 4 plus den Champ zu besiegen.

Bisher konnten Trymacs, Chefstrobel und Rumathra die Challenge noch nicht für sich entscheiden. Die Drei sperrten sich auch schon gemeinsam in eine Wohnung, um das Spiel endlich durchzuspielen, doch auch dort scheiterten sie schließlich nach 95 Stunden.

Das Projekt erfreut sich einer hohen Beliebtheit bei der Community. Schaut man sich die Statistiken von Trymacs auf SullyGnome an, so lässt sich häufig eine Höchstzuschaueranzahl zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauern ablesen.

Der 84. Run, in dem sich die Streamer befinden, sieht sehr vielversprechend aus, da alle starke Pokémon-Teams haben. Doch ausgerechnet jetzt liegt das Projekt auf Eis.

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Streit endet im Stream-Abbruch

Was ist das für ein Streit? Der Trio-Soullink-Stream am 7. Juli 2026 sollte vorerst der letzte sein. Die Emotionen kochten über, als Trymacs in einem Kampf sein Maxax gegen ein Arceus hätte verlieren können. Chefstrobel zufolge stellte Trymacs den Kampf krasser dar, als er eigentlich gewesen sei.

Lange Zeit stritten sich die beiden über die Härte des Kampfs, während sich Rumathra erstmal aus den Streitigkeiten raushielt. Der Konflikt endete damit, dass Trymacs sein Spiel schloss und seinen Stream beendete.

Schon vorher brodelten die Emotionen bei der Trio-Soullink, da Trymacs und Rumathra Chefstrobel häufig vorwarfen, er würde bei Kämpfen nicht richtig aufpassen. Die Drei gerieten also immer mal wieder aneinander, doch jetzt scheint ein Punkt für eine Pause erreicht worden zu sein.

Da die Trio-Soullink-Challenge ein Lieblingsformat der Zuschauer ist, reagierten diese ziemlich enttäuscht. So schrieben die Kommentare unter dem entsprechenden YouTube-Video von Chefstrobel, dass es echt schade sei, dass die Challenge vorerst nicht weitergeführt werde.

Was sagt Trymacs dazu? Trymacs äußerte sich nach dem Vorfall nochmal kurz in einem seiner Streams dazu (Highlight auf YouTube). Er bestätigte, dass das Projekt erstmal auf unbestimmte Zeit pausiert sei, und beteuerte gleichzeitig, dass Chefstrobel und er immer noch Freunde seien. Die Situation würden die beiden außerhalb des Streams klären wollen.

Weiter führte Trymacs aus, dass beide verschiedene Vorstellungen vom Streamen hätten. Schließlich meinte er noch: Was der Chat hier reininterpretiert, ist der Wahnsinn .

Was sagt ihr zu der Trio-Soullink? Schaut ihr sie gerne und seid jetzt traurig, dass sie pausiert ist? Schreibt es uns in die Kommentare!

Trymacs hat immer wieder Pokémon-Challenges gemacht. Auch in 2er-Teams gegeneinander: Twitch-Streamer sperren sich für Pokémon-Herausforderung 3 Tage in Wohnung ein, spielen das Spiel nicht durch