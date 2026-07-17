Twitch-Papa Gronkh lebte jahrelang auf einer Baustelle, verklagte seinen Ex-Vermieter: „Ich werde selten sehr sehr sauer“

Der Streamer und YouTuber Erik „Gronkh“ Range sprach in einem Twitch-Stream über seine schlechten Erfahrungen mit einem Ex-Vermieter.

Warum lebte Gronkh jahrelang auf einer Baustelle? In einem seiner Twitch-Streams erzählte Gronkh von seinen ehemaligen Wohnverhältnissen (Zusammenschnitt auf YouTube). In seinem damaligen Wohnhaus gab es einen Hochwasserschaden. Gronkhs ehemaliger Vermieter soll diese Situation genutzt haben, um das gesamte Haus über Jahre hinweg aufwendig zu modernisieren, unter anderem wohl mit einer Solaranlage und einer Wärmepumpe.

Das soll dazu geführt haben, dass Gronkh mit seiner Partnerin Pandorya im Prinzip in einem Lagerchaos gewohnt hat. Teilweise sei es so schlimm gewesen, erzählt Gronkh, dass sie in ein Motel ausweichen mussten: Dann mussten wir quasi nach dem Stream morgens um 5 Uhr rüber ins Hotel, haben da geschlafen und sind dann irgendwie wieder zurückgetingelt. (Quelle: YouTube ab 01:14).

Warum verklagte Gronkh seinen Ex-Vermieter? Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen waren, habe der ehemalige Vermieter von Gronkh den beiden wegen Eigenbedarf gekündigt, um selbst einziehen zu können. Gronkh und Pandorya ließen sich das allerdings nicht gefallen und verklagten ihren Ex-Vermieter wegen der jahrelangen Zumutung. Am Ende bekamen sie vor Gericht recht und erhielten eine fünfstellige Summe an Mietrückzahlungen.

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Warum wurde Gronkh sauer? Bei der Schlüsselübergabe soll es noch zu spitzen Bemerkungen seitens des Ex-Vermieters gekommen sein. Angeblich habe er gesagt, dass Gronkh sich ja wieder im Stream über die Situation beschweren kann.

Gronkh meint dazu: Alter, in dem Moment, ich schwöre, ich werde selten sehr, sehr sauer. In dem Moment hat’s bei mir wirklich Klick gemacht im Kopf und ich war so, ich bin so wütend geworden. Ich war so kurz vorm komplett ausrasten. […] Aber Philip hat mich zum Glück dann zurückgehalten, ist dann dazwischengegangen. Zum Glück, Junge, ich war … boah, das passiert wirklich sehr, sehr selten. (Quelle: YouTube ab 02:53).

Mittlerweile lebe Gronkh, erzählt er weiter, in einer Wohnung, in der sich Pandorya und er sehr wohlfühlen. Außerdem wird ihr Haus momentan noch renoviert – es war ebenfalls von einem Hochwasserschaden betroffen –, sodass die beiden auch da wieder zukünftig wohnen können. Gronkh meint, er wolle sowohl im Haus als auch in der Wohnung wohnen.

Was sagt ihr zu der Geschichte von Gronkh? Schreibt es uns in die Kommentare!

Der Release von GTA 6 steht schon fast vor der Tür und auch Gronkh macht sich Gedanken, wie er das Spiel spielen möchte und vor allem wo: GTA 6 setzt Twitch-Papa Gronkh unter Druck, aber GTA selbst ist nicht mal das Problem