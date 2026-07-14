Wenn ihr euer Schwert schon immer etwas zu scharf fandet, habe ich den perfekten Steam-Geheimtipp für euch

MeinMMO-Autorin Johanna hat einen Dungeon-Crawler auf Steam gefunden, bei dem sie nicht nur mit ihren Waffen kämpfen, sondern sie auch daten kann.

Romancing-Optionen in Spielen interessieren mich nicht wirklich. Sie sind für mich unwichtig, falls ich daraus keinen wirklichen spieltechnischen Nutzen ziehen kann. Trotzdem habe ich am Wochenende einen Dating-Simulator ausprobiert, aber auch nur, weil es eigentlich ein Dungeon-Crawler ist.

Ich rede von Boyfriend Dungeon. Beim ersten Hören klingt das wie ein Spiel, in dem man seine Boyfriends in einen Dungeon sperrt … oder sie aus Dungeons befreit, je nachdem, wie man drauf ist. Doch es handelt sich um ein Roguelite, bei dem ihr immer wieder in einem Dungeon gegen Monster kämpfen müsst. Eure Waffen sind dabei nicht nur eure teuren Begleiter, sondern es kann sich auch mehr zwischen euch entwickeln.

Auf Steam kostet Boyfriend Dungeon 20,49 Euro und erreicht ein Sehr positiv bei den Steam-Rezensionen.

Den Trailer zu Boyfriend Dungeon könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten In Boyfriend Dungeon könnt ihr mit euren Dates nicht nur schmusen, sondern auch gemeinsam kämpfen Autoplay

Boyfriend Dungeon hat genau zwei Seiten: Einmal ein actionreicher Dungeon-Crawler in Roguelite-Manier, der mich an Hades 2 erinnert, und dann eine Cozy-Dating-Sim.

In den Dungeons könnt ihr Monster töten, um so das Dunj zu retten, und bekommt dafür Belohnungen in Form von Gold. Dieses Gold könnt ihr dann tagsüber nutzen, um mit euren Waffen auf romantische Dates zu gehen. Ihr erfahrt so mehr über die Personen und ihre Geschichte, aber gleichzeitig gibt es auch eine Hauptstory zu verfolgen.

Insgesamt gibt es 9 Waffen, mit denen ihr kämpfen könnt. Sie alle haben unterschiedliche Stile und auch die Personen, zu denen sie sich verwandeln, sind einzigartig. Der Dating-Aspekt wird somit also auch nicht langweilig.

Das Spiel bietet mir so den perfekten Mix zwischen Action und Ruhe. In den Dungeons bin ich konzentriert, strenge mich an, möglichst weit zu kommen, und dann kann ich mir entspannt wieder einen Teil der Story anschauen. Irgendwie habe ich mich beim Spielen direkt in alle Charaktere verguckt, denn alle haben etwas Tolles und Einzigartiges an sich, was sie spannend macht.

Der einzige Nachteil: Es ist viel zu kurz! Nach ungefähr 6 Stunden kann man die Hauptstory schon durch haben. Wenn man alles mitnehmen will, dauert es zwar noch ungefähr 5 Stunden länger, aber ich hätte lieber eine hohe zweistellige Anzahl an Stunden in dem Spiel verbracht.

Was sagt ihr zu Boyfriend Dungeon? Habt ihr es gespielt oder wollt ihr es jetzt vielleicht testen? Schreibt es unten in die Kommentare!

Meine erste richtige Videospiel-Liebe war übrigens Judy aus Cyberpunk. Das nahm zwar kein gutes Ende, doch ich wollte trotzdem mehr davon: Judy in Cyberpunk 2077 bricht mir das Herz – und ich will mehr davon