WoW: Eine Reaktion der Entwickler zeigt albern deutlich, was gerade schief läuft

Eine Reaktion der Entwickler von World of Warcraft treibt die Fans zur Weißglut. Sie wird ein Paradebeispiel für gescheiterte Kommunikation.

Dass es in einem MMORPG wie World of Warcraft ab und an zu kleinen Bugs und Fehlern kommt, das ist unvermeidlich. Bei einem Spiel dieser Größe sind Probleme eben Alltag und manchmal sind die Gründe dafür sogar äußerst amüsant. Ein Fehler, der aus einem der jüngsten Hotfixes resultierte, raubt vielen Spielern aktuell den Nerv. Doch die Reaktion von Blizzard darauf sorgt für noch mehr Unverständnis.

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Was ist das für ein Fehler? Wer die beiden neuen Mini-Gebiete Val und Naigtal freigeschaltet und dort auch ordentlich gequestet hat, erhält irgendwann die Fähigkeit, sich auf der Pilzwelt mit einem Greifhaken fortzubewegen: Lighthook Grapple. Das ist eine besondere Fähigkeit, die als zusätzlicher Action-Button auf dem Bildschirm auftaucht, solange man sich auf Naigtal aufhält.

Das Problem: Der Button verschwindet nicht, wenn man Naigtal verlässt. Er bleibt überall im Spiel bestehen und ist sogar dann zu sehen, wenn Naigtal gar nicht aktiv ist.

Für die allermeisten ist klar: Das ist ein offensichtlicher Bug. Es gibt im Spiel Hunderte solcher Fähigkeiten, die nur an bestimmten Orten aktiv sein sollten und aus dem Interface verschwinden, sobald man den passenden Ort verlässt.

Entsprechend wurde dieser Fehler auch im Forum von World of Warcraft diskutiert.

Fähigkeit in WoW blockiert den Bildschirm und andere Skills

Wie hat Blizzard reagiert? Nachdem viele Spielerinnen und Spieler diesen Fehler gemeldet hatten und sich im Forum darüber ausließen, dass er auch nach Tagen noch existiert, meldete sich Blizzard zu Wort und erklärte: „Die Entwickler schauen sich das an, warum der Button auch außerhalb von Naigtal existiert.“

So weit, so gut.

Knapp 10 Tage später kam allerdings eine weitere Antwort und die verwunderte die Community doch sehr:

Nach einer Prüfung durch unser Entwickler-Team wurde bestätigt, dass das offenbar wie technisch beabsichtigt funktioniert, und wir haben aktuell keine Pläne, das zu ändern.

Und da ist der Community dann doch ganz leicht die Hutschnur geplatzt.

Funktioniert wie geplant, sagt Blizzard. Glaubt nur niemand. (Quelle: WoW-Forum)

So reagiert die Community: Die Reaktionen der Spielerschaft sind ziemlich fassungslos. Denn für die allermeisten ist klar, dass es ein Fehler sein muss und eben nicht „wie technisch beabsichtigt“ funktioniert.

Das lässt sich auch deutlich daran erkennen, dass die Fähigkeit andere spezielle Fähigkeiten blockiert, die in unterschiedlichen Umgebungen aktiv sein sollten. Wer etwa in Lorenhall das Fahrzeug beschwören möchte, kann das nicht tun, solange der Lighthook Grapple auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das Gleiche gilt für Pocopoc in Zereth Mortis.

Im Forum formuliert Ansui es noch höflich:

Ich habe keine Worte, um meine Verwunderung über diese Entscheidung zu beschreiben.

Im Subreddit von WoW beschreibt es Cheeseburger2137 ein wenig drastischer:

Das sieht mir nach der albernen strategischen Inkompetenz eines Entwicklers aus. Jeder, der in der IT arbeitet, kennt so jemanden. Die Anforderung sagte, der Spieler sollte Zugriff auf die Fähigkeit bekommen, wenn er [Naigtal] betritt. Da stand nirgendwo, dass die Fähigkeit auch wieder entfernt werden soll, wenn sie das Gebiet verlassen, denn wer auch immer das aufgeschrieben hat, ging einfach davon aus, dass die Leute 3 oder mehr Gehirnzellen haben würden. Spieler melden das als Bug. Nein, sorry, die originalen Anforderungen haben nichts vom Entfernen gesagt. Funktioniert wie beabsichtigt.

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Der Aufschrei war so groß, dass sich nach kurzer Zeit ein weiterer Blizzard-Mitarbeiter („Felranys“) meldete und seinem Kollegen zur Seite sprang. Man erklärte: Das Problem werde auch weiterhin untersucht. Zwar sei die Aussage des vorherigen Blizzard-Mitarbeiters weiterhin korrekt, doch höre man sich das Feedback an und wolle darauf basierend womöglich Änderungen vornehmen.

Gibt es einen Workaround? Ja. Wer sich von der Fähigkeit gestört fühlt, kann sie einfach irgendwo in die Aktionsleisten ziehen, bis Blizzard den Fehler behoben hat. Denn dann verschwindet der zusätzliche Button und macht wieder Platz für andere Fähigkeiten.

Cortyn meint: Diese Forendiskussion dürfte eine der bizarrsten sein, die ich in den letzten 20 Jahren zu World of Warcraft gesehen habe – vielleicht mit Ausnahme des Plans, eine Klarnamenpflicht im WoW-Forum durchsetzen zu wollen. Hier ist wirklich für alle schmerzlich offensichtlich, dass es sich um einen eindeutigen Bug im Spiel handelt, doch ein Blizzard-Mitarbeiter vereidigt das als „funktioniert wie geplant“.

Auch wenn ich diese Art von Vorwurf absolut nicht leiden kann, brauchen die Entwickler sich bei solchen öffentlichen Aussagen nicht wundern, wenn in der Community der Gedanke aufkommt, dass die „ihr eigenes Spiel nicht spielen“ – denn zu einem anderen Schluss kann man hier kaum kommen.

Wie sonderbar verbunden Spielinhalte in World of Warcraft sind, erklärte vor einigen Tagen erst der Game Director Ion Hazzikostas. Der hatte in einem Interview erklärt, dass man das komplette Housing deaktivieren musste – und Schuld daran war ein Fahrstuhl in einem Raid von vor weit über 10 Jahren.