WoW: Ein Fahrstuhl hat nicht nur Charaktere besiegt, sondern einen ganzen Patch

Fahrstühle sorgen in World of Warcraft oft für ein spontanes Ende. In Midnight hat ein Fahrstuhl aber sogar ein ganzes Features besiegt.

Es ist ein altes Meme in der Community von World of Warcraft mit einem durchaus wahren Kern. Kein mythischer Raid-Boss ist so gefährlich wie Fahrstühle im Spiel. Manchmal wird man von ihnen zerquetscht, manchmal fällt man von ihnen runter und manches Mal bewegen sie sich so schnell, dass der eigene Charakter den Fahrstuhl nicht einholen kann und selbst ganz unten auf dem Boden aufschlägt.

Doch weil man genau so einen Fahrstuhl beheben wollte, musste Blizzard ein Kern-Feature von Midnight für einen ganzen Tag deaktivieren: das Housing.

Video starten WoW: Patch 12.0.7 ‘Enthüllungen’ ist live, das steckt drin

Was wurde erzählt? In einem Interview mit Psybear_tv sprach der Game Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, über jede Menge Details rund um den kommenden Patch 12.1, aber auch den aktuellen Zustand des Spiels. Dabei teilte er eine Anekdote, wie eine kleine Fehlerbehebung in letzter Sekunde dazu führt, dass an einem ganz anderen Ende des Spiels etwas kaputt ging.

Was wurde behoben? Der Fahrstuhl in dem Raid Belagerung von Orgrimmar hatte einen Fehler. Man konnte durch ihn hindurchfallen. Also änderte Blizzard mit einer letzten Anpassung den Code, sodass die Charaktere nicht mehr durch den Fahrstuhl fielen und stattdessen auf ihm landeten – genau so, wie es eigentlich sein sollte.

Kleiner Bugfix legt Feature am anderen Ende des Spiels lahm

Was hat Blizzard dann getan? Als der Patch 12.0.7 live ging, kam das mit einer massiven Einschränkung. Die kompletten Housing-Gebiete mussten temporär deaktiviert werden. Keiner konnte das eigene Haus oder das von Freunden oder Bekannten betreten.

Was waren die Folgen des Bugs? Hätte Blizzard das Housing nicht deaktiviert, wäre es zu massiven Problemen gekommen, die im Grunde die Einrichtung aller Charaktere ruiniert hätte. Denn wenn man eine Housing-Instanz betrat, dann sorgte das Spiel dafür, dass sämtliche Dekorationen, die oberhalb des Bodens platziert wurden – also etwa in der Luft schwebten oder an Wanden hingen – dass sie auf den Boden gezogen und dort verankert wurden. Das hatte auch eine sofortige Speicherung zur Folge.

Das Ergebnis: Sämtliche Inneneinrichtungen wären vollkommen zerstört und alle Charaktere stünden vor einem Scherbenhaufen, der vielleicht Hunderte Stunden Arbeit zunichte gemacht hätte.

Die entsprechende Geschichte im Interview könnt ihr bei Minute 36:00 sehen:

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Wie konnte es zu dem Problem kommen? Schuld daran war der Umstand, dass Blizzard dieses Mal „zu viel“ tun wollte. Sie hatten bereits einen „Release Candidate“ festgezurrt, der stabil lief und mit dem sie zufrieden waren. Weniger als 2 Tage vor dem Release bekamen sie dann die Rückmeldung, dass der Fahrstuhl in der Belagerung von Orgrimmar verbuggt war und man einfach durch diesen hindurchfallen konnte.

Weil das Content ist, den einige Spieler durchaus noch für Transmog besuchen, entschied man sich, den kleinen Fehler noch zu beheben. Die Auswirkungen davon bemerkte man allerdings erst so spät, dass es keine Chance mehr gab, das noch bis zum Launch wieder zu richten – weshalb dann das Housing für einen Tag deaktiviert werden musste.

Cortyn meint: Manchmal ist es schon kurios, wie verschiedene Inhalte in World of Warcraft oder anderen Spielen miteinander verbunden sind. Man denkt als außenstehende Person oft, dass das Beheben eines kleinen, nervigen Bugs ja schon nicht so anspruchsvoll sein kann. Dass das aber an einer ganz anderen Stelle des Spiels zu wirklich verheerenden Problemen führen kann, das will man gar nicht so recht glauben. Umso unterhaltsamer ist es da, solche Geschichten mal zu hören um nachvollziehen zu können, wie verzahnt einzelne Elemente in WoW doch miteinander sind.

Während solche Fehler nur kurz anhalten, gibt es auch welche, die über Monate bestand haben – wie etwa das verbuggteste Gebiet, das WoW jemals hatte.

Wusstet ihr, dass die Fehler in WoW manchmal so verzahnt mit anderen Inhalten sind? Könnt ihr euch vorstellen, dass der Code manchmal solche Irrwege nimmt und manche Problem Auswirkungen an ganz anderen Stellen habt? Oder haltet ihr das für eine Ausrede?