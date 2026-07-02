WoW hat gerade das verbuggteste Gebiet, das es jemals gab

Eine Zone in World of Warcraft ist nahezu unspielbar. Sie wurde durch einen Patch komplett ruiniert.

Dass ein MMORPG vollkommen ohne Fehler daherkommt, das erwartet heute kaum noch jemand. Die Welten sind zu groß, die Spiele zu komplex. Jeder neue Patch bringt immer den einen oder anderen Bug mit sich und kleinere Fehlerchen bleiben auch mal etwas länger. Doch das, was man gerade in World of Warcraft erleben kann, gab es in den fast 22 Jahren des MMORPGs noch nie. Ein Gebiet ist so gnadenlos verbuggt, dass normales Spielen dort schlicht unmöglich ist.

Video starten WoW: Patch 12.0.7 ‘Enthüllungen’ ist live, das steckt drin Autoplay

Um welches Gebiet geht es? Die Rede ist von Arathihochland in der Cataclysm-Variante. Dieses Gebiet ist aktuell im Grunde nicht spielbar, weil es von zahlreichen Bugs und Problemen heimgesucht wird. Diese basieren zum Teil auf dem massiven Phasing, das aufgrund einer Vielzahl von unterschiedlicher Quest-Phasen offenbar ein paar Dinge durcheinander gewürfelt hat.

Was ist da kaputt? Wenn man die Phase im Arathihochland von der modernen Version aus Battle for Azeroth (oder auch The War Within) auf die Cataclysm-Variante wechselt, traut man den Augen nicht und denkt, das ganze Spiel wäre kaputt. Das beschreibt auch der Spieler southmida in seinem Beitrag auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Seit dem letzten März ist diese Zone so kaputt, wie noch keine andere die ich jemals in WoW gesehen habe. Das Terrain ändert sich nicht zwischen der neuen und alten Version. Wenn du also zur Cataclysm-Version wechselst, ist nahezu alles voller Bugs: Fliegende NPCs, Erze, Kräuter und Gegenstände. Quests die tief im Boden versunken sind, fehlerhafte Entdeckung und so weiter. Ich kann die Natur dieses Fehlers verstehen, mit der Questreihe um die rote Dämmerung und dem neuen Tutorial, aber es ist absolut nicht von dieser Welt, dass ein Abo-basiertes Spiel so eine schreckliche Zone als Content anbietet. So einen schlechten Zustand habe ich niemals zuvor gesehen, nicht auf den fragwürdigsten Privatservern und erst recht nicht in Retail.

Cortyn meint: Den Zustand des Arathi-Hochlands hatte ich bereits vor einigen Tagen beklagt, als er mir während eines RP-Events aufgefallen war. Was man im ersten Moment sicher lustig finden kann, ist über einen so langen Zeitraum dann doch eher peinlich für Blizzard. Denn dem Anschein nach herrscht dieser Zustand nun seit knapp 3 Monaten und das sollte in einem Spiel des Formats von World of Warcraft wirklich nicht der Fall sein.

Dass in den ersten paar Tagen eines Patches nicht alles rund läuft, daran haben sich die allermeisten gewöhnt. Dass ganze Gebiete aber für Monate lang im Grunde nicht korrekt funktionieren, ist ein Umstand, den es in einem Abo-Spiel – oder überhaupt irgendeinem Spiel – nicht geben sollte. Oder wie seht ihr das Ganze?