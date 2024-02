Spieler analysiert 120 Stunden lang den Wert aller Items in Palworld – Zeigt, welche Gegenstände sich wirklich lohnen

Die vollständige Analyse mit Auflistung aller im Spiel verfügbaren Items findet ihr in einem eigenen Google-Drive Dokument , das der Reddit-User öffentlich angelegt hat. In einem Video auf YouTube erklärt er seine Liste ausführlicher.

Was ergab die Analyse? Zunächst einmal viel Arbeit. Der User Borax_the_Mighty gab in seinem Post auf Reddit an, ganze 120 Stunden in die Analyse investiert haben. Allein die Verkaufspreise von jedem der 140 Items herauszufinden, dauerte seine Zeit.

