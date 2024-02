Palworld: Es gibt einen Trick wie ihr Schwarzmarkthändler um Gold erleichtert – Er ist aber nicht sehr freundlich

Was sagt ihr zu diesem Trick? Findet ihr ihn diabolisch und verwerflich, oder werdet ihr ihn selber schnellstmöglich ausprobieren, um eure Goldreserven aufzufüllen? Wenn ihr weitere Tipps und Tricks für euer Abenteuer in Palworld sucht, werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit Guides zu Palworld .

Was sagt der Spieler dazu? Dass der Schwarzmarkthändler über diese Technik sicherlich nicht allzu erfreut ist, merkt auch der Spieler selbst an. Er kommentiert das Video mit den Worten: Der Schwarzmarkthändler war nicht besonders glücklich über meine Technik um Gold zu farmen .

Anschließend hat der Spieler unter dem in der Luft hängenden Schwarzmarkthändler ein Lagerfeuer gebaut. Hierdurch ist der Händler kontinuierlich Feuer ausgesetzt und bekommt dauerhaft Schaden, was ihn Stück für Stück die Lebenspunkte raubt.

Wie funktioniert der Trick? Wie der Spieler auf Reddit in einem Video demonstriert, hat er den Schwarzmarkthändler zuerst mithilfe einer Schlingenfalle gefangen genommen. Dazu hat er diese direkt am Schwarzmarkthändler platziert, sodass sie direkt ausgelöst hat und den Händler gefangen genommen hat.

In der Welt von Palworld gibt es nicht nur Pals. Neben feindlichen NPCs, die probieren euch zu besiegen und gegen die manche Spieler bereits kuriose Tricks herausgefunden haben, gibt es auch freundliche NPCs, beispielsweise in Form von Händlern. Eine Art von Händlern sind die sogenannten Schwarzmarkthändler. Hier könnt ihr verschiedene Pals kaufen und verkaufen, darunter teils sehr seltene Exemplare.

