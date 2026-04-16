Neue Hinweise deuten auf Forschung mit Mega-Mewtu in Pokémon GO hin

Erneut sind Hinweise für die 2 wohl am sehnlichst erwarteten Monster in Pokémon GO aufgetaucht. Ein Detail ist dabei besonders interessant.

Es gibt vermutlich kaum einen Trainer, der nicht gebannt auf diese beiden Monster wartet: die Mega-Entwicklungen von Mewtu. Die reguläre Form des Monsters ist nicht nur eines der ikonischsten Pokémon, das sogar elementar im ersten Anime-Film des Franchises war, sondern gehört auch zur absoluten Elite der Angreifer in der Welt der beliebten Taschenmonster.

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Hinweise aus offiziellen Quellen oder durch Dataminings, die diese Entwicklungen andeuteten. Nun sind erneut Hinweise durch die bekannte Datamining-Gruppe PokeMiners aufgetaucht. Inklusive eines interessanten Details.

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Neue Bilder, neue Hoffnung

Was sind das für Hinweise? Die PokeMiners, die regelmäßig die Dateien von Pokémon GO durchforsten und dabei auf neu entdeckte Assets wie Bilder, Texte oder Sounds hinweisen, haben erneut Hinweise zu Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y gefunden und auf ihrem Discord geteilt.

Dabei handelt es sich um jeweils ein Bild der beiden Entwicklungen. Zudem haben sie 2 Buttons gefunden, die vom Spiel in Spezialforschungen verwendet werden, um sich für einen von mehreren Zweigen zu entscheiden. Auch hier sind die beiden begehrten Monster jeweils zu sehen.

Wie die Bilder aussehen, seht ihr in diesem Beitrag auf Reddit:

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Was bedeuten die Buttons? Während es in der Vergangenheit bereits mehrere Hinweise zu den beiden Entwicklungen gab, ist die reguläre Form des Monsters auch im Trailer zum GO Fest 2026 sowie auf Merchandise zum Event zu finden.

Die beiden Buttons, die im aktuellen Leak aufgetaucht sind, deuten auf eine verzweigte Forschung mit den beiden Entwicklungen hin. Es ist also möglich, dass ihr euch in einer potenziellen Forschung zu den Entwicklungen für eine der beiden Formen entscheiden müsst und dadurch notwendige Ressourcen erhaltet, um eine Entwicklung auszulösen.

So war es auch in den letzten 2 Jahren beim GO Fest mit den Fusionen von Necrozma und den Wechselformen von Zamazenta und Zacian. Hierfür war jedoch jeweils ein Ticket für das Event notwendig.

Es ist also möglich, dass zum GO Fest 2026 für Inhaber des Tickets eine verzweigte Forschung mit den Mega-Entwicklungen von Mewtu zur Verfügung stehen wird.

Wie sicher sind die Informationen? Bedenkt, dass es sich bei den Informationen um Assets handelt, die durch Datamining gefunden wurden, und nicht um offizielle Ankündigungen von Niantic.

Auch wenn es immer mehr Hinweise zu den Mega-Entwicklungen gibt und ein Release in diesem Jahr gut zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels passen würde, muss es letzten Endes nicht bedeuten, dass die beiden Formen auch wirklich zum GO Fest 2026 erscheinen werden.

So oder so: Bis zum GO Fest 2026 dauert es noch einige Zeit. Doch auch bis dahin gibt es natürlich einiges an Inhalt im Spiel. Dazu gehören Events, Raids und auch Dynamax-Bosse. Eine Übersicht mit den Inhalten des aktuellen Events haben wir für euch natürlich auch: alle Events im April 2026 in Pokémon GO.