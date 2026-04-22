Pokémon gibt Statement zum disqualifizierten Turniersieger: Der „falsche” Jubel war gar nicht das Problem

Zwei Wochen nachdem einem Profi der Sieg eines Turniers zu Pokémon GO genommen wurde, weil er sich scheinbar „falsch” gefreut hat, meldet sich Pokémon mit einem Statement: Er habe nicht falsch gejubelt, sondern wurde aus einem anderen Grund disqualifiziert.

Wieso wurde dem Profi der Turniersieg aberkannt? Bei den Regionalmeisterschaften von Pokémon GO in Orlando wurde dem eigentlichen Sieger des finalen Matches, Firestar73, der Sieg wegen „unsportlichen Verhaltens” aberkannt. Ohne weitere Begründung der Juroren vermuteten der Spieler, weitere Kollegen sowie die Community, dass er wohl sein Headset zu hart abgelegt hatte, empfanden das jedoch nicht als ausreichenden Grund.

Nachdem Firestar73 sein eigenes Statement abgelegt hat, äußerte sich nun auch das Play!-Pokémon-Team auf der offiziellen Website zu dem Vorfall. Diesem kann man entnehmen, dass sein Jubel nichts mit der Entscheidung zu tun hatte, sondern ein wackelnder Tisch.

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„Also ist niemand glücklich, toll!“

Wie sorgte ein wackelnder Tisch für die Disqualifikation? In dem Statement von Play! Pokémon heißt es, dass „ein Spieler” (gemeint ist Firestar73) während des Finales von Pokémon GO bereits vor dem letzten Match verwarnt wurde. Während des ersten Spiels der K.-o.-Runde erhielt er eine Verwarnung, weil er während des Spiels „auf den Tisch schlug und diesen schüttelte“.

Der Redditnutzer matt2312 hat sich die Aufzeichnung auf YouTube genauer angesehen, und den Moment bei 7:20:30 als möglichen Zeitpunkt gefunden.

Laut Play! Pokémon würden sich solche Handlungen negativ auf das Spielerlebnis der Teilnehmer auswirken und den Spielverlauf stören, weshalb die erste Verwarnung ausgesprochen wurde.

Während des fünften, finalen Matches habe er dieses Verhalten fortgesetzt, das sogar zu einer Beeinträchtigung der Übertragung geführt haben soll. Aus diesem Grund führten die Verstöße zu einer Strafe, die schließlich zum Spielverlust eskalierte.

Auch hier nennt matt2312 einen möglichen Zeitpunkt des Videos, nämlich bei 7:39:10.

Play! Pokemon fügt abschließend in ihrem Statement hinzu:

Wir werden die Entscheidungen der Schiedsrichter bei dieser Veranstaltung respektieren. Die Pokémon-Schiedsrichter setzen sich dafür ein, unseren Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, indem sie die Wettbewerbsintegrität unserer Veranstaltungen wahren. Ohne sie und ihr Engagement für Play! Pokémon könnten wir keine Veranstaltungen durchführen, und wir erwarten, dass sie mit dem gleichen Respekt behandelt werden wie alle anderen Mitglieder der Community. Im Moment eines Sieges kochen die Emotionen hoch, und wir sind uns bewusst, dass diese Emotionen zu lebhaften Reaktionen führen können, mit denen ein Sieg gefeiert wird. Wir möchten diese authentische, positive Reaktion unterstützen und diese Begeisterung nicht dämpfen. Jubel ist kein Problem, aber Handlungen, die die Wettbewerbsintegrität stören oder negativ beeinflussen können, können es sein. Wir werden weiterhin auf die Spielergemeinschaft und unsere Schiedsrichter hören, um unser Turniersystem, unsere Regeln und die Durchsetzung von Strafen bestmöglich weiterzuentwickeln. Play! Pokemon auf community.pokémon.com

Wie reagiert die Community auf dieses Statement? Die Community auf Reddit gibt sich mit einem wackelnden Tisch als Grund für den letztendlichen Spielverlust nicht zufrieden. Sie können nicht nur nicht nachvollziehen, wieso das Team 2 Wochen benötigte, um die Entscheidung zu erklären. Auch das Ergebnis, in dem kein Betroffener zufrieden aus diesem Drama hinausgeht, sei einfach enttäuschend.

„Das geringste Wackeln in der Geschichte des Tischwackelns. Wirklich enttäuschend”, schreibt h_ll_w.

„Ich bin ein bekennender PVP-Hasser, aber äh, auf das Handy zu tippen ist eine Spielmechanik, und sie erwarten nicht, dass der Tisch wackelt?“, fragt sich deadtoddler420.

„Das ist das Schlimmste – jetzt haben wir eine verärgerte Community, einen Spieler, der hätte gewinnen sollen, es aber nicht tat, und einen Gewinner, der einen wertlosen Sieg errungen hat. Also ist niemand glücklich, toll!“, fasst axolotlpaw zusammen.

Die damalige Entscheidung der Juroren, verwirrte und enttäuschte nicht nur Firestar73 und die Community, auch der eigentliche Zweitplazierte und dementsprechend nachgerückte Sieger des Turniers, stand auf der Seite seines Gegners: Spieler verlor seinen Turniersieg in Pokémon GO, weil er sich falsch freute, selbst sein Gegner ist auf seiner Seite