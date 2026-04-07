Gewinner eines Turniers zu Pokémon GO freut sich „falsch“, sodass ihm der Sieg wieder weggenommen wird

Der Sieger eines Turniers in Pokémon GO wurde durch ein entscheidendes Match entschieden. Die Freude des glücklichen Gewinners sorgte jedoch schließlich dafür, dass er seinen verdienten Sieg abtreten musste und mit ihm das gesamte Turnier.

Wieso hat der Sieger des Matches das Turnier doch noch verloren? Bei den Regionalmeisterschaften von Pokémon GO in Orlando sorgte der Sieg des Profis Firestar73 für eine Wendung: Nach der finalen Hydropumpe seines Impoleons gegen das Kramor seines Gegners NiteTimeClasher konnte er das Match und damit auch die Regionalmeisterschaften für sich entscheiden. Allerdings nur für kurze Zeit.

Firestar73 wurde der Sieg durch die Entscheidung der Juroren aberkannt, und zwar wegen seines „unsportlichen Verhaltens” während seines Jubels.

Hier seht ihr einen Clip des Moments, in dem sich Firestar73 „unsportlich” freut. Vielleicht könnt ihr selbst erkennen, was ihm schließlich den Sieg gekostet hat:

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Der Grund für diese Entscheidung: Laut eines weiteren Profis in Pokémon GO aus dem Jahr 2023 (ItsAXN auf X) habe Firestar73 seine Kopfhörer zu hart geworfen.

Da es sich um das entscheidende Match der Regionalmeisterschaften handelte, verlor er durch die Entscheidung der Juroren das gesamte Turnier. Eine Entscheidung, die die Community absolut nicht nachvollziehen kann.

Community fordert eine Entschuldigung – jedoch nicht vom Profi

Kann man den Wurf der Kopfhörer als unsportlich einordnen? Da die Frage aus der Sicht der Juroren mit einem Ja beantwortet werden kann, die Community bei genauem Betrachten des Clips dem jedoch widerspricht, ist das ein berechtigter Konflikt.

Die Spielerschaft von Pokémon GO ist beinah einstimmig auf der Seite von Firestar73, dessen Jubel man trotz des Wurfs seiner Kopfhörer ihrer Meinung nach nicht als „unsportlich” einstufen könne. Er stand anschließend direkt von seinem Stuhl auf und dankte seinem Mitstreiter für das Match, indem er ihm die Hand schüttelte.

„Seine Hände zitterten, noch bevor er seine Kopfhörer wegwarf. Dass er die Kopfhörer „zu heftig“ wegwarf, lag wahrscheinlich daran, dass sich die Anspannung und Nervosität in diesem Moment entluden. Die Disqualifikation war ungerechtfertigt”, schreibt der Nutzer Luis Alvarado unter dem Clip auf X und erhielt dafür Hunderte von zustimmenden Herzen. Auch badEGG findet: „So wie ich das sehe, ist es für den anderen Spieler peinlicher, diesen Sieg zu akzeptieren, lol.”

Wie gehen der Profi und die Community mit diesen Ereignissen um? Die Community fordert den Rausschmiss der verantwortlichen Juroren oder zumindest eine reflektierte, öffentliche Entschuldigung, da der Verlauf der Ereignisse nicht unaufgearbeitet stehen gelassen werden sollte.

„Die Person(en), die hinter dieser Entscheidung stehen, muss/müssen umgehend entlassen werden. „Entweder sie gehen, oder wir gehen”, schreibt die Benutzerin Vanessa auf X. „Außerdem muss Firestar sein wohlverdienter Sieg wieder zuerkannt werden, und es muss eine öffentliche Entschuldigung an ihn als auch seinen Mitstreiter erfolgen. Das ist kein akzeptables Ergebnis.”

Firestar73 hat sich seitdem selbst zu den Geschehnissen geäußert und dankt der Community für den vielen Zuspruch:

Hallo zusammen, ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung, die mir zuteilwird. In Kürze erscheint ein Interview, in dem ich meine Erfahrungen aus erster Hand schildere; ich werde den Link dazu posten, sobald es veröffentlicht ist. Falls ihr mit dem Urteil ebenfalls nicht einverstanden seid, nutzt bitte vorerst den Link zum Unterstützen. Ich liebe euch alle. Firestar73 auf X

Impoleon gehört in Pokémon GO zu den stärksten Angreifern des Typs Wasser. Vor allem mit der Kombination aus Kaskade und Aquahaubitze ist es äußerst mächtig, sowohl im PvP als auch in Raids. Wenn ihr wissen wollt, welche Wasser-Pokémon noch stärker sind, haben wir sie hier auf MeinMMO für euch aufgelistet: Pokémon GO: Die 10 besten Angreifer vom Typ Wasser als Liste – Raid-Guide