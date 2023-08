Pikante Szene im „Ab 18“-Spiel Baldur’s Gate 3 erschreckt einen Star von Twitch, weil er den Bann fürchtet

Das neue Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ erweist sich für die Streamer und Streamerinnen auf Twitch als Problemfall: Denn das Spiel hat pikante Szenen, die nicht den Richtlinien von Twitch entsprechen. Aktuell scheint man bei Twitch zwar ein Auge zuzudrücken, aber selbst Stars wie Michael „shroud“ Grzesiek (29) fürchten den Bann.

Warnung: Es ist ein expliziter Clip aus dem Spiel zu sehen. Wer das nicht verträgt, sollte den Artikel nicht lesen oder zumindest auf den Clips verzichten.

Was ist das Problem?

Bei Baldur’s Gate 3 spielt sich nachts, im Camp, wenn die Spieler und NPCs ruhen, so einiges ab, das man sonst nicht auf Twitch zu sehen bekommt. Da übernachtet nicht jeder in seiner eigenen Ruhestätte.

Denn Spieler können mit den Gefährten und Gefährtinnen romantische und sexuelle Beziehungen eingehen. Die Szenen sind nicht jugendfrei. Spätestens seit der berüchtigten „Bären“-Szene ist das allgemein bekannt.

Während schon die Auswahl der Genitalien bei der Charakter-Erstellung für Aufregung sorgt, ist bei einigen Sex-Szenen der Bannhammer von Twitch nahe, wie Streamer fürchten.

“Nackt-Szenen” sind beliebter Bann-Grund auf Twitch

Warum haben Streamer Angst vor einem Bann? Es gibt immer wieder Geschichten, dass Streamer von Twitch gebannt wurden, weil sie von Nacktheit überrascht wurden oder selbst “aus Versehen” nackt waren:

Daher haben Streamer eine natürliche Angst davor entwickelt, plötzlich eine Sex-Szene auf Twitch zu sehen und dafür gebannt zu werden.

So richtig gut bei Werbepartner kommt das auch nicht an, kann also durchaus karriereschädigend sein.

“Ist sicher bald vorbei”

Das ist jetzt das größte Beispiel: Der Streamer shroud ist für seine Skills in Shootern bekannt, seine Liebe gehört aber Rollenspielen. shroud ist jetzt einer der größten Streamer zum Release von Baldur’s Gate 3 auf Twitch.

In einem Stream vom Samstag, den 5.8., überträgt er eine Liebes-Szene seines Charakters mit der „bösen NPC-Gefährtin“, Minthara:

shroud fühlt sich die ganze Zeit sichtbar unwohl, denn man sieht die Charaktere im Liebesspiel, der Fokus ist aber auf die Gesichter und Rücken der handelnden Figuren gerichtet

shroud beruhigt sich selbst: „Es wird gleich vorbei sein. Das ist wie Cyberpunk, ist in wenigen Sekunden vorbei“

Als der Bildschirm kurz schwarz wird, atmet er durch: „Hab doch gesagt, es ist vorbei“: Als die Kamera dann aber erneut anspringt und Minthara beim Oralsex zeigt, reicht es shroud endgültig und er kappt die Bildübertragung

Wie geht es nach der Szene weiter? Nach der Szene streckt shroud beide Hände in die Höhe und verkündet: „Dafür hab ich nicht unterschrieben.“ Er macht dann einige hilflose Gesten und vergräbt die Hand vorm Gesicht, um mal durchzuatmen.

Etwa 20 Sekunden, nachdem er den Stream abgeschaltet hat, sagt er in die Kamera: „Sie machen übrigens immer noch weiter.“

Sind denn alle Szenen so? Die Sex-Szenen unterscheiden sich offenbar in ihrer Deutlichkeit. Ich hab in meinem Spiel mit meinem Drachenmann die Kriegerin Lae’zel erobert: Die Szenen sind zwar erotisch, aber nicht derart explizit. Da geht’s eher darum, dass die nach dem Akt doch mal zum Kuscheln bleibt.

Clip von überraschtem Streamer geht viral

Das ist das Besondere an dem Clip: Den Clip haben mittlerweile über 280.000 Leute gesehen. Im Moment ist der Clip noch weiter online.

Zusammen mit Clips über die Genitalien-Auswahl bei Baldur’s Gate 3 ist es der beliebteste. Das Spiel scheint wirklich neue Maßstäbe zu setzen, nicht nur qualitativ, sondern auch darin, was auf Twitch gezeigt wird.

shroud ist eigentlich als sehr “sauberer Streamer” bekannt, der nichts riskiert. Man sieht an seinem Verhalten, dass ihm die Szene ziemlich unangenehm ist und er so hoch eigentlich nicht pokern wollte. Der will schon ganz gerne weiter Baldur’s Gate 3 im Stream zeigen und keine Zwangs-Auszeit nehmen.

Andere Streamer gehen mit Sexualität auf Twitch ganz anders um:

