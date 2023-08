Baldur’s Gate 3 ist Nummer 1 auf Twitch, macht Rollenspieler zu Stars: Einer ist sogar ein NPC im Spiel

Das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 legt auf Twitch zum Release einen starken Start weltweit hin, Deutschland hinkt etwas hinterher. Auffällig ist, dass mit dem Rollenspiel einige Streamer nach oben kommen, die nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören, die sonst an der Spitze der Charts stehen. In den USA dominiert der Rollenspiel-Veteran CohhCarnage die Charts: Der 39-Jährige hat sogar einen Charakter im Spiel. In Deutschland liegt Maurice Weber vorne.

Wie beliebt ist Baldur’s Gate 3 auf Steam?

Baldur’s Gate 3 war in den letzten 3 Tagen das größte Spiel der Welt auf Twitch und hat mit 11,3 Millionen gesehenen Stunden sogar LoL und GTA 5 überholt (via sullygnome).

Im deutschen Twitch blieb es mit 533.648 aber weit hinter LoL und GTA 5 auf Platz 3 der Spiele.

Interessant ist, welche Streamer besonders von dem Hype um Baldur’s Gate 3 profitieren.

CohhCarange ist der weltweit größte Streamer zu Baldur’s Gate 3

Wer ist international vorne? Die 3 größten Streamer zum Start auf Twitch sind:

Der Rollenspiel-Veteran CohhCarnage, der normalerweise nicht in dieser Zuschauer-Dimension spielt: Er hat gerade 3-Mal mehr Zuschauer als normalerweise.

Die Seite „Fextralfie“, die einmal mehr so weit oben rankt, weil auf ihren Wiki-Seiten ständig der Stream eingebunden ist: Mit diesem „Trick“ hatte man schon 2022 bei Spielen mit viel Guide-Bedarf, wie Elden Ring und Lost Ark, so weit oben gerankt.

Sodapoppin, er ist einer der Top-Streamer auf Twitch, macht aber normalerweise eher „schrägen“ Content. Mit Baldur’s Gate 3 hat offenbar ein Spiel gefunden, das ihm gefällt.

Auf den weiteren Rängen sind dann Streamer wie Shooter-Gott shroud oder neuseeländische Menschenfreund Quin69.

„Sex“-Clips dominieren Twitch.

Was für Clips sind auf Twitch beliebt? Den Top-Clip auf Twich hat shroud mit einer Sex-Szene, die einfach nicht vorbeigehen will. Da schwebt der Bann-Hammer schon über ihm (Warnung, das Spiel ist ab 18 und der Clip auch: via twitch).

Der zweitbeliebteste Clip ist von Sodapoppin und dreht sich um die Genitalien im Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Auch in Deutschland ist die Charakter-Erstellung ganz weit vorne:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Streamer mit eigenem Charakter im Spiel zieht voll durch

Warum ist gerade CohhCarange so weit vorne? CohhCarnage sieht man normalerweise nicht derart weit oben in den Charts: Der 39-Jährige ist zwar eine bekannte Größe, aber hat normalerweise ein Herz für Außenseiter. Er ist jemand, der Spiele entdeckt. Mit „Hype“ hat der Mann normalerweise nichts am Hut.

Aber „Baldur’s Gate 3“ ist sein Spiel. Der Twitch-Streamer begleitet das Rollenspiel schon lang und hat sogar einen eigenen Charakter im Spiel, der „super nervig“ ist. Zum Release hat er jetzt durchgebissen und ungewöhnlich viel gestreamt.

CohhCarnage sagt denn auch, so viel wie gerade war er noch nie in Folge auf Twitch: Er war 2-mal über 13 Stunden am Tag online.

Wie sieht es in Deutschland aus? In Deutschland steht mit Maurice Weber jemand ganz oben in den Charts, den man dort nicht unbedingt vermutet:

Maurice Weber liegt mit 75.480 Stunden auf Platz 1: Der GameStar-„Inhouse“-Streamer hat sich auf Twitch innerhalb kurzer Zeit einen Namen mit seiner Vorliebe für Strategie- und Rollenspiele gemacht

Auf Platz 2 liegt RoyalPhunk, der im Peak und bei den durchschnittlichen Zuschauerzahlen deutlich stärker war als Weber, aber nur 7 Stunden Baldur’s Gate 3 zeigte

Auf Platz 3 folgt Shurjoka, Deutschlands Spielerin des Jahres 2023.

Für die typischen deutschen Gaming-Streamer scheint Baldur’s Gate 3 kein Spiel zu sein. Die deutschen Top-Streamer konzentrieren sich eher auf Games wie FIFA, LoL oder Shooter.

Aktuell öffnen deutsche Top-Streamer auf Twitch fleißig Lootboxen in CS:GO.

Twitch: MontanaBlack zeigt, wie viel Geld er in 5 Monaten für CS:GO ausgegeben hat und kann selbst nicht hinsehen