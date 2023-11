5 Piratencrews, die eine Chance auf das One Piece haben

Das Ziel einer jeden Piratencrew ist es in One Piece, den gleichnamigen Schatz zu finden. So liefern sich zahlreiche Piratenbanden ein Wettrennen um den Schatz – doch wer hat eigentlich die besten Chancen? MeinMMO verrät es euch!

Achtung, Spoiler! Der Artikel bedient sich am Stand des Mangakapitels 1097.

Zum Beginn von One Piece standen die Chancen für die Schlimmste Generation und die vier Piratenkaiser besonders hoch. Doch mittlerweile wurden viele der Piratenkapitäne ausgelöscht oder sind mittlerweile zu anderen Piratenbanden übergelaufen.

Unsere Voraussetzungen für die Aufnahme in die Liste sind:

Die Piratencrew war bereits im Anime und Manga von One Piece zu sehen

Der Kapitän der Piratencrew wurde zum jetzigen Zeitpunkt nicht getötet/nahezu getötet/gefangen genommen

Damit fallen Crews wie die von Eustass Kid oder Trafalgar Law raus. Auch Kaido und Big Mom fallen durch die Ereignisse auf Wa no Kuni eigentlich weg. Doch es gibt eine Fan-Theorie, die wir euch nicht vorenthalten wollen und deshalb in unsere Liste mit aufgenommen haben.

Wir zählen euch auf, welche starken Mitglieder die einzelnen Crews besitzen und wie groß ihre Chancen sind, als erste Piratenbande das One Piece zu finden.

1. Die Strohhutbande (Kapitän: Monkey D. Ruffy)

Die wohl bekannteste Crew aus One Piece ist die Strohhutbande. Von der Gründung bis über die temporäre Trennung zum jetzigen Stand hin haben wir sämtliche Abenteuer miterlebt. Wir wissen also bestens Bescheid, wie es um die Stärke der Strohhutbande bestellt ist.

Momentan hat die Piratenbande zehn Mitglieder mit unterschiedlicher Kampfkraft. Einige der Strohhutpiraten überleben durch ihre Gerissenheit, andere durch ihren puren Überlebenswillen.

Da sich Ruffys Teufelsfrucht als die Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika entpuppt hat, sind die Chancen auf das One Piece gestiegen. Mit den Teufelskräften kann Ruffy nämlich die Gesetze der Physik außer Kraft setzen und so in sämtlichen Kämpfen bestehen.

Er hat außerdem einen starken Willen und möchte von Kindesbeinen an den sagenumwobenen Schatz finden. Dabei wird er von seinen Crewmitgliedern unterstützt, von denen die Stärksten noch nicht einmal eine Teufelsfrucht gegessen haben.

Die Stärke von Zorro liegt beispielsweise in seiner Kampfkraft und Sanji profitiert von seiner Genmodifikation.

Doch die Strohhüte überzeugen nicht nur mit ihrer Kampfkraft: Sie besitzen bereits das Wissen von drei Road-Porneglyphen, die den Standort des Schatzes preisgeben. Ihnen fehlt also nur noch die Info von einem Road-Porneglyph. Die Strohhutbande hat also eine große Chance, das One Piece zu finden.

2. Die Blackbeard-Piratenbande (Kapitän: Marshall D. Teach)

Der Piratenkapitän Blackbeard ist die einzige Person in ganz One Piece, die gleich zwei Teufelskräfte besitzt. Zum einen hat Blackbeard von der Finster-Frucht gegessen, mit deren Hilfe er Dunkelheit kontrollieren kann. Dadurch kann Blackbeard zudem anderen Logia-Nutzern Schaden zufügen, die sich zum Ausweichen in Elemente wie Rauch, Feuer oder Sand verwandeln.

Zum anderen hat er die Kräfte von Whitebeard übernommen. Dank der Erdbebenfrucht kann er Erschütterungen erzeugen, die sich sogar über die Luft ausbreiten können. Dadurch kann er Erd- und Seebeben erzeugen.

Durch seine Taten und seine Stärke hat sich Blackbeard zu einem der Vier Piratenkaiser gemausert. Doch auch der Rest seiner Crew, die noch mehr Mitglieder besitzt als die von Ruffy, ist nicht zu verachten. Zu den Teufelsfruchtnutzern seiner Crew zählen:

Shiryu (Unsichtbarkeits-Frucht)

Wan Oger (Warp-Frucht)

Avalo Pizarro (Insel-Frucht)

Catharina Devon (Hunde-Frucht, Modell: Kyuubi)

Sanjuan Wolf (Riesen-Frucht)

Vasco Shot (Gluck-Gluck-Frucht)

Doc Q (Krankheits-Frucht)

Kuzan (Gefrier-Frucht)

Stronger (Pferde-Frucht, Modell: Pegasus)

Blackbeard hegt wie Ruffy seit Anbeginn den Wunsch, das One Piece zu finden. Dafür hat er einen komplexen Plan entwickelt, die seine Zeit als Mitglied in der Whitebeard-Piratenbande einschloss. Er brachte sogar ein Mitglied der Crew um, um an die Finster-Frucht zu kommen. Er tut also alles dafür, um sein Ziel zu erreichen.

Auch Blackbeard ist um die Information aus den Road-Porneyglyphen bemüht. Er kämpfte beispielsweise gegen Trafalgar Law, um ihm seine Kopie des Porneglyphen abzunehmen.

Hinzu kommt, dass er wie Ruffy Allianzen besitzt. Zu Blackbeards Verbündeten zählt nämlich die Pinkbeard-Piratenbande. Deshalb rechnen wir zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass Blackbeards Crew womöglich stärker ist als die Strohhutbande, ihnen aber die wichtigen Informationen aus den Road-Porneglyphen fehlen könnten.