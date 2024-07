One Piece zeigt einen langersehnten Kampf im Anime – ein Fan-Liebling kämpft zum 1. Mal in 25 Jahren

Im Anime von One Piece geht es gerade heiß her. Zwei starke Piraten treffen hier aufeinander, darunter einer der beliebtesten Charaktere aus der Serie. Der Kampf dauert zwar nicht lang, doch er lässt erahnen, wie krass der Piratenkaiser wirklich ist.

Achtung, der Artikel behandelt die aktuelle Folge 1112 des Anime zu One Piece. Wenn ihr den Ausgang des Kampfes oder die beteiligten Personen noch nicht erfahren wollt, solltet ihr nicht weiter lesen.

Welche Charaktere treffen aufeinander? In der neuen Anime-Folge begegnen sich Eustass Kid, ein Pirat aus der Schlimmsten Generation, und Shanks, einer der amtierenden Piratenkaiser.

Shanks ist einer der beliebtesten Charaktere aus dem Franchise. In einer ultimativen Umfrage landete er auf Platz 12 der beliebtesten Charaktere (via soranews24). Bei den über 1.000 Charaktere, die es in One Piece gibt, ist das eine sehr gute Platzierung.

Eustass Kid stellt Shanks und seine Piratenbande in Elbaf. Er will sich für einen früheren Kampf rächen, bei dem Kid einen seiner Arme verlor. Doch die Antwort von Shanks lässt nicht lange auf sich warten und so kommt es zum ersten Kampf, bei dem Shanks in Aktion zu sehen ist.

Eustass Kid kommt im Film One Piece Stampede vor. Den Trailer dazu seht ihr hier:

Epischer Kampf in One Piece, der leider viel zu kurz ist

Was passiert im Kampf? Leider dauert der Kampf der beiden nicht einmal 1,5 Minuten. Kid setzt gerade zum Schuss an, als Shanks ihm entgegenrennt. Noch bevor er zum Angriff ansetzt, erzeugt sein Haki einen gigantischen Hippogreif.

Shanks setzt daraufhin zum Schwertschlag an. Er zerteilt Kids Waffe, die daraufhin explodiert. Der Schwerstreich hat noch viel weitreichendere Folgen: Er zerstört ein Schiff, versetzt Umstehende in Ohnmacht und schleudert Kid mehrere Meter weg.

Die Szene könnt ihr euch im folgenden Video von newworldartur auf X ansehen:

Shanks vs Kid Full Fight Uncut HD #OnePiecepic.twitter.com/sr0Mjf3C5G — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 14, 2024

Ist das Shanks erster Kampf? Obwohl wir Shanks schon seit dem Start des Animes vor 25 Jahren kennen, haben wir ihn in der Serie noch nie in Aktion gesehen. Es gab nur zwei Momente, bei denen er bewies, wie stark sein Haki ist:

Mit seinem Blick jagte er einen Seekönig davon. Dabei handelt es sich um gefürchtete Monster, die ganze Schiffe versenken können. Shanks verlor an ihm einen Arm.

Er verschreckte einen Marine-Admiral nur mit seiner bloßen Anwesenheit. Sein Haki sorgte dafür, dass Aramaki floh.

Auch dieser Kampf zeigt vermutlich nicht, was für ein Potenzial in Shanks steckt. Er hat nur einen Angriff gebraucht, um Kid zu besiegen. Bei einem stärkeren Gegner hätte Shanks vermutlich noch sein ganzes Repertoire aufbringen müssen.

Umso gespannter sind wir, wie Shanks nächster Kampf aussehen wird und was er auf dem Kasten hat.