Fan-Theorien zu One Piece wollen erklären, wieso Shanks seinen Arm verloren hat – Obwohl er einer der stärksten Charaktere ist

Shanks zählt momentan zu den vier stärksten Piraten in One Piece. Allein durch sein Haki kann er Gegner so weit bringen, dass sie vor einem Kampf mit ihm fliehen. Doch wieso hat er dann in den ersten Folgen seinen Arm verloren? Mehrere Fan-Theorien wollen das erklären.

Wieso hat Shanks seinen Arm verloren? Eine besonders populäre Theorie geht auf die Inspiration für Shanks zurück. Allein an der Holzfigur seines Schiffes lässt sich erkennen, dass der rothaarige Pirat auf der Wikinger-Lore basiert.

Shanks soll dabei dem nordischen Gott Tyr nachempfunden worden sein. Tyr opferte seinen Arm an den Fenriswolf, um das Gleichgewicht der Neun Reiche sicherzustellen. Der einarmige Pirat hat der Theorie nach ebenfalls seinen Arm freiwillig geopfert, um durch Ruffy für eine bessere Zukunft zu sorgen (via reddit).

Die Szene gibt es auf dem YouTube-Kanal von Crunchyroll zu sehen:

Die Szene gibt es auf dem YouTube-Kanal von Crunchyroll zu sehen:

Alternativ könnte Shanks mit dieser Aktion dem kleinen Ruffy eine Lektion erteilen wollen. Der Strohhutjunge will nämlich der König der Piraten werden, hat sich im Kindesalter aber nicht entsprechend verhalten. Deshalb wollte Shanks ihn auch nicht auf seinem Piratenschiff mitnehmen.

Es könnte sein, dass der rothaarige Pirat durch den verlorenen Arm zeigen wollte, was es heißt, ein Kapitän zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Wenige Augenblicke später kann er den Seekönig nämlich mit einem einfachen Blick verjagen – Shanks wäre also durchaus in der Lage gewesen, es mit dem Seekönig aufzunehmen.

Doch es könnte noch einen viel simpleren Grund geben: Oda hat ursprünglich gar nicht geplant, dass Shanks seinen Arm dabei verliert (via Twitter). In einem Interview im Jump-Magazin aus dem Jahr 2010 wurde enthüllt, dass die Idee von seinem Editor kam.

Der Grund dafür war, dass die Geschichte dadurch noch mehr an Würze erhalten würde. Deshalb könnte es sein, dass es gar keinen Grund innerhalb der Geschichte von One Piece gibt, wieso der Arm im Magen eines Seekönigs landete.

Aktuell geht es in One Piece mit dem Egghead-Arc weiter:

Wie hat Shanks seinen Arm verloren? 10 Jahre vor dem Beginn von Ruffys Reise zur Grandline droht er, im Meer zu versinken. Shanks springt ins Meer und rettet den kleinen Ruffy vor einem Seekönig, der sich den Jungen einverleiben wollte. Dabei handelt es sich um ein gigantisches und gefährliches Seeungeheuer.

Statt Ruffy erwischt der Seekönig allerdings den Arm von Shanks. Seitdem ist der rothaarige Pirat nur noch mit einem Arm zu sehen. Trotz des fehlenden Arms zählt er zu den 5 Piraten, die eine Chance auf das One Piece haben.