Mitten im Rechtsstreit mit Nintendo ändert Palworld plötzlich eine Animation

Viele Fans von Indie-Games schauen gespannt auf die möglichen Ergebnisse des Rechtsstreits, weil es in Zukunft natürlich auch andere von Pokémon-inspirierte Spiele betreffen könnte. Einigen Entwicklern könnte es die Tür öffnen, kleinere Firmen für Mechaniken zu verklagen. Wenn ihr euch für Monster-Spiele interessiert, könnte auch ein neues Spiel etwas für euch sein: Ein neues Spiel auf Steam ist wie Pokémon, aber in einer düsteren Welt mit Monstern aus Horrorfilmen

Als Grund nennt Pocketpair in den offiziellen Patch-Notes auf Steam , dass das Pal somit garantiert immer in der Nähe des Spielers beschworen wird. Ob da auch der Rechtsstreit einen Einfluss hat, ist unbekannt.

Das erinnert stark an den Pokémon-Anime, in dem die Trainer des Öfteren ihre Pokémon beschwören, indem sie nur den Ball nach vorn halten, ohne ihn zu werfen. Interessanterweise bleibt aber die Fanganimation bislang gleich. Ihr werft immer noch eine Palsphäre nach den Monstern.

Was wurde geändert? Das Update v0.3.11 änderte eigentlich gar nicht viel. Der große Hauptaspekt ist die Wurfanimation, wenn der Spieler einen eigenen Pal beschwören will. Dabei wird jetzt kein Ball mehr geworfen, sondern der Pal quasi aus der Hand beschworen.

Bei der Klage ging es um angeblich verletzte Patentrechte, die sich wohl um diverse Spielmechaniken sowie das Design der Monster drehen. Noch läuft der Rechtsstreit. Pocketpair kämpft gegen die Klage an. Jetzt änderte man aber recht spontan eine Animation, die stark an Pokémon erinnert, doch als Grund für die Maßnahme nennt man nicht Nintendo.

Was ist der aktuelle Stand bei Palworld? Palworld ist als eine Art „Pokémon mit Waffen“ im Januar 2024 erschienen und lange hat man nichts dazu von Nintendo gehört – und das, obwohl das Unternehmen gerne zum Anwalt greift und die Anleihen an die hauseigenen Pokémon für alle offensichtlich waren. Im September 2024 ging dann aber doch eine Klage ein.

