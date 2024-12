Ausgerechnet GTA V könnte Palworld im Rechtsstreit mit Nintendo retten

Die Entwickler von Palworld befinden sich im Rechtsstreit mit Nintendo, wobei es um die Verletzung einiger Patente geht. Doch eine Mod für GTA V könnte die Situation verändern.

Was ist das für ein Rechtsstreit? Palworld ist im Januar 2024 erschienen und lange Zeit sah es so aus, als würden Nintendo und die Pokémon Company darauf verzichten, rechtliche Schritte einzuleiten. Denn schon beim Release von Palworld war ersichtlich, dass sich das Spiel an Pokémon und dessen Mechaniken anlehnt.

Aus diesem Grund wird das Studio hinter Palworld, Pocket Pair, nun doch noch verklagt. Konkret geht es um mehrere Patentverletzungen. Gewinnt Nintendo vor Gericht, könnte Palworld in ernste Schwierigkeiten kommen. Das Spiel müsste entweder stark verändert oder ganz vom Markt genommen werden. Inzwischen ist Palworld aber weiterhin sehr erfolgreich.

Im Zentrum der Klage stehen drei Patente, eines davon könnte den Fall aber noch einmal neu aufrollen – dank GTA V.

Patente sind eine komplizierte Sache

Was umfasst das Patent? Um die Lage zu verstehen, muss man wissen, was die Patente von Nintendo genau meinen. Eines davon beschäftigt sich mit einem zentralen Element von Palworld, nämlich der Fang-Mechanik.

Das Patent deckt das Fangen von Monstern in einem offenen Gelände mithilfe eines Fanggegenstandes (ein Pokéball oder Pal Sphäre in Palworld) ab.

Hier wird es spannend: Das Patent wurde erst 2024 angemeldet – nach dem Release von Palworld. Wie ist es also möglich, dass Nintendo hier Ansprüche stellt, die Erfinder der Mechanik zu sein?

Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, muss man noch weiter in die Vergangenheit blicken. Zwei Jahre vor Palworld erschien Pokémon-Legenden: Arceus, in dem man ebenfalls Monster auf einer offenen Ebene mit einem Ball fängt. Nintendo könnte darauf beharren, dass dieses Spiel die Mechanik eingeführt hat.

Noch dazu basieren die Patente von 2024 auf einem älteren aus dem Jahr 2021. Somit könnte Nintendo darauf verweisen, sagen, dass das Patent lange vor Palworld angemeldet wurde und wäre abgesichert. Wären da nicht … GTA V und eine Mod.

Wie kann eine GTA-Mod helfen? Der japanische Anwalt Ryo Arashida beschäftigt sich mit Patenten und hat mit einer Äußerung gegenüber Nikkei Business für eine Wendung in der ganzen Geschichte gesorgt.

Er weist darauf hin, dass es eine Mod für GTA V aus dem Jahr 2016 gibt, in der man bereits in einer offenen Spielwelt Bälle auf Monster geworfen hat und sie somit fängt. Noch dazu sind, ähnlich wie in Palworld, Waffen im Spiel.

Der Anwalt nennt den Namen der Mod nicht, es ist aber davon auszugehen, dass es sich um die “Pokémon GO Mod” für GTA V handelt. Die darin verwendete Mechanik ist der Beschreibung in Nintendos Patent sehr ähnlich. Das könnte dazu führen, dass das Patent seine Wirkung verliert und Nintendo vor Gericht scheitert.

Im Prozess könnte nämlich festgestellt werden, dass Nintendo die besagte Mechanik nicht selbst erfunden hat, sondern die GTA-Mod als Vorläufer gilt.

Sollte das tatsächlich vor Gericht anerkannt werden, würde sich Pocket Pair vor diesem Teil der Klage schützen. Damit bleiben aber weiterhin zwei andere Patente, die beim Prozess eine Rolle spielen werden. Wir wollten wissen, wie hoch die Chancen von Nintendo vor Gericht sind: Nintendo verklagt Palworld, wie stehen die Erfolgschancen? – Wir haben mit Anwälten gesprochen