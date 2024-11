Palworld wurde bei der Wahl zum Spiel des Jahres übergangen – Fans regen sich mehr auf als die Entwickler selbst

Die Nominierungen für die diesjährigen Game Awards wurden bekanntgegeben und lassen vor allem einen großen Titel vermissen: Palworld. Während sich manche Spieler sehr darüber aufregen, sehen das die Entwickler selbst gelassen.

Was sind die Game Awards? Hierbei handelt es sich um eine jährlich stattfindende Preisverleihung, die am Ende des Jahres die besten Spiele in verschiedenen Kategorien kürt. Im letzten Jahr gewann Baldur’s Gate 3 den begehrten Hauptpreis als bestes Spiel des Jahres.

Ein Blick auf die Liste der Nominierten für 2024 zeigt, dass auch in diesem Jahr wieder namhafte Titel um den Preis kämpfen. Darunter Final Fantasy VII: Rebirth, Black Myth: Wukong oder Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Palworld fehlt auf der Liste. Dabei war das Spiel Anfang 2024 ein großer Überraschungserfolg und sorgte für viel Furore. Zuletzt vor allem wegen der rechtlichen Streitigkeiten mit Nintendo.

Fans von Palworld sind nun erzürnt darüber, dass das Spiel in keiner einzigen Kategorie der Game Awards auftaucht. Sie werfen den Veranstaltern vor, den Titel bewusst ignoriert zu haben. Auf diese Vorwürfe antwortete nun ein Community-Manager des Teams.

Nicht alles ist eine Verschwörungstheorie

Was sagt der Community Manager? Auf x.com hat der Community-Manager Bucky auf die Vorwürfe reagiert. Er ist zwar selbst Teil des Teams, kann die wütenden Reaktionen aber nicht nachvollziehen.

Bucky denkt nicht, dass Palworld bewusst übergangen wurde. Doch auf Twitter, das nun X heißt, sei so eine Reaktion zu erwarten. Der Community Manager schreibt weiter: „Hört auf, so überaus dramatische Gamer zu sein. Nicht alles ist eine Verschwörung.“

Mit einem Augenzwinkern betont Bucky jedoch, dass ein anderes Spiel, nämlich Satisfactory zu „1000 %“ übergangen wurde. Er würde diese Meinung persönlich bei der Preisverleihung kundtun.

Stellt das die Fans zufrieden? Unter dem Post des Community-Managers sammeln sich Kommentare von Spielern, denen dieses Statement nicht ausreicht. Sie sehen Palworld weiterhin unfair behandelt:

„Die Game Awards waren und werden immer ein Witz sein. Palworld ist meiner Meinung nach ein verdienter Nominierter“, schreibt der User Jinta Nimara.

„Es wurde zu 100 % übergangen. Es war das größte Spiel des Jahres“, findet Paul Marks.

„Es gibt definitiv einige hochkarätige Spiele, die nicht berücksichtigt wurden, und ich frage mich, wie sie (die Veranstalter) zu diesen Schlussfolgerungen gekommen sind“, meint der User Rester.

Andere schreiben jedoch, dass es sich bei Palworld ja noch immer um einen Early-Access-Titel handelt, und das Spiel noch nicht fertig sei. Möglicherweise wird die Version 1.0 in einiger Zeit dann mit einem Preis belohnt. Allerdings sind auch andere Early-Access-Titel bei den Nominierungen vertreten, etwa Manor Lords.

Was haltet ihr von den Nominierungen und der Nicht-Nominierung von Palworld? Seid ihr davon überrascht oder habt ihr das bereits erwartet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Auch Elden Ring sorgt im Zuge der Game Awards für Aufregung: 2 Jahre nach Release könnte Elden Ring erneut das Spiel des Jahres werden – Ist das fair?