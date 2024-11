Palworld bekommt ein neues Update, kündigt das größte und härteste Gebiet im Spiel an

Es gibt also vieles, was neue und alte Spieler entdecken können. Es wird zu beobachten sein, ob, wie schon beim letzten Update, wieder mehr Spieler die Server von Palworld bevölkern.

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Das nächste große Update für Palworld steht vor der Tür. Die Entwickler kündigten das nun an und verrieten erste Details zur neuen Insel, die alle anderen in Sachen Größe übertreffen soll.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to