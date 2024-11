Der Steam-Hit Terraria möchte gemeinsame Sache mit Palworld machen, aber die Spieler sind dagegen

Auf Steam arbeiten bald Terraria und Palworld zusammen, doch ausgerechnet die Community des 2D-Spiels freut sich nicht darauf.

Was ist das für eine Zusammenarbeit? Palworld und Terraria sind zwei extrem erfolgreiche Spiele auf Steam. Mit über 95 % positiver Bewertungen auf Steam gehören sie zu den beliebtesten Games der Plattform.

Jetzt haben die Entwicklerteams angekündigt, im Jahr 2025 zusammenarbeiten zu wollen. Während man bei den Fans von Palworld großen Jubel hört, sieht die Situation bei den Spielern von Terraria ganz anders aus.

Terraria-Fans haben keine Lust

Was ist mit den Spielern von Terraria? Die Spieler von Terraria haben die Ankündigung der Zusammenarbeit eher schlecht aufgefasst. Obwohl noch gar nicht bekannt ist, in welchem Umfang die Inhalte für die Spiele entstehen oder geschweige denn was überhaupt passiert, zieht sich eine negative Debatte durch die Community des 2D-Spiels.

Auf Reddit machen einige Spieler ihrer Wut Luft. Die Kritik geht dabei in jede Richtung. JamesSH1328 schreibt beispielsweise auf Reddit: „Als ob 1.4.5 nicht schon verspätet genug wäre“. Im Update 1.4.5 soll ein Crossover mit dem Roguelike-Metroidvania Deadcells erscheinen. Das Update sollte schon 2023 veröffentlicht werden, wurde jedoch verschoben.

Manche Spieler freuen sich mit einem Augenzwinkern auf ein Update, das dafür sorgt, dass man in Terraria Tiere züchten kann. Yesnoperhapsmaybent ist einer von ihnen und schreibt auf Reddit: „Ok Terraria Zucht Update wann?“

Andere Spieler wie WeekendBard fragen auf Reddit: „Werde ich in Terraria endlich Zwangsarbeiter haben können?“, und spielen damit auf einen der Kritikpunkte von Palworld an. Im Spiel lässt man seine gefangenen Pals für sich selbst arbeiten. Mit den Kritiken am Spiel haben wir uns hier ausführlich beschäftigt:

Wie kommt die Zusammenarbeit bei den Fans von Palworld an? Ganz entgegen den negativen Reaktionen der Spieler von Terraria, feiern die Fans von Palworld die Zusammenarbeit sehr. Hier malen sich die Spieler schon aus, welche Inhalte in die Spiele kommen könnten.

IsNotYourSenpai schreibt auf Reddit: „Einige Terraria-Themen-Gegenstände und Pals wären so cool. Vielleicht ein paar Erze, Kumpels, etc.“

Silver_Implement5800 wünscht sich auf Reddit: „Ich würde gerne ein Chillet in Terraria sehen“

Crismus sagt auf Reddit: „Ein Minishark, der aus einem Shark Pal gemacht ist, wäre schön. Das war das Erste, was mein Sohn sagte, als ich ihm von dieser Neuigkeit erzählte.“

Palworld und Terraria gehören zweifelsohne zu den besten Survival-Spielen aller Zeiten auf Steam.