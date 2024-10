Ein Spieler hat erstmals Level 70 im MMORPG Black Desert Online erreicht – dabei fing er 3 Jahre nach allen anderen an

In Black Desert Online kann man für viele tausende Stunden leveln, ohne auch nur in die Nähe eines Endes zu kommen. Der erste Spieler weltweit erreicht nun Level 70 und das, obwohl er 3 Jahre nach allen anderen in das Rennen einstieg.

Was hat es mit dem Level in BDO auf sich? In Black Desert Online (kurz BDO) kann man quasi unendlich leveln. Während der Prozess bis Level 60 noch recht zügig geht, wird es ab dann so richtig langsam. Als End-Level gilt im Spiel für gewöhnlich Level 66. Ein richtiges Ende gibt es jedoch nicht.

Das MMORPG lässt euch immer weiter Erfahrungspunkte sammeln und im Level aufsteigen. Die Erfahrungspunkte, die ihr zum Levelaufstieg benötigt, werden allerdings immer mehr. So braucht ihr für ein Level-Up von Level 66 auf 67 etwa 20x mal so lange wie ihr von Level 65 auf 66 gebraucht habt.

Level 66 gilt deshalb als das Endlevel, weil ab dann die benötigten Erfahrungspunkte für ein Level-Up nicht mehr steigen und man tausende Stunden für einen einzigen Aufstieg grinden muss. Umso beeindruckender ist es, dass der erste Spieler nun Level 70 erreicht hat.

Über die Jahre haben die Spieler in Black Desert Online viele schöne Momente erlebt. In folgenden Video könnt ihr sie euch nochmal ansehen:

Erster Spieler erreicht Level 70 trotz 3 Jahre Nachteil

Wieso war er im Nachteil? Der erste Spieler auf der Welt hat jetzt Level 70 in Black Desert Online erreicht. Er kommt wohl aus Brasilien und spielt demnach auf der südamerikanischen Version des MMORPGs.

Black Desert Online hat seine südamerikanischen Server erst im Jahr 2017 gestartet, 3 Jahre nach der Veröffentlichung der Server im Westen. Der Brasilianer, der jetzt also als erstes Level 70 erreicht hat, erreichte sein Ziel mit einem Handicap von 3 Jahren, in denen allen anderen schon leveln konnten.

Wer steckt dahinter? Über den Spieler ist kaum etwas bekannt. Seinen Erfolg teilte er auf der Plattform Twitch, auf der sein Kanal nur die Standard-Beschreibung hat und gerade nur etwas mehr als 100 Menschen ihm folgen. Dort findet sich nur eine Übertragung, und zwar die, in der er als erstes Level 70 erreicht.

Wer galt vorher als Favorit? Das Erreichen von Level 70 kam für viele überraschend. In den letzten Jahren schaffte es der Amerikaner Breeya immer wieder, als Erstes das neue Level zu erreichen. Er galt für viele in der Community wohl auch als Favorit, um als erster Spieler Level 70 zu erreichen.

Breeya braucht zwei Jahre, um Level 67 zu erreichen. Den steinigen Weg, den Breeya damals gegangen ist, zeigt auch, wie schwierig es für den Brasilianer gewesen sein muss, mit solch einem Nachteil noch aufzuholen. Mehr zum Level-Grind findet ihr hier: Black Desert: Erster Spieler weltweit erreicht Level 67 – Muss mehr als zwei Jahre dafür grinden