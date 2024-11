Einen unterschätzten Shooter von 2023 könnt ihr euch gerade bei Epic Games schnappen und für immer behalten, auf Steam ist er reduziert

Deceive Inc. ist ein außergewöhnlicher Shooter, den ihr euch aktuell gratis auf Epic Games sichern könnt. Wer lieber auf Steam spielt, kann ihn sich mit großem Rabatt kaufen.

Was ist das für ein Spiel? Deceive Inc. ist ein Shooter aus 2023, der ein eigenes, kreatives Konzept verfolgt, was sich als eine Mischung aus Extraktions-Shooter und NPC-Verstecken beschreiben lässt.

Als Spione habt ihr eine Mission zu erfüllen. Euer Ziel ist der goldene Koffer, den ihr vor euren Feinden stehlen sollt. Weil ihr Spione seid und keine Superhelden, müsst ihr dabei taktisch vorgehen und eure Gegner überraschen. Ein bloßes Durchballern taugt bei Deceive Inc. nicht als gute Strategie.

Hier könnt ihr den Trailer zu Deceive Inc. sehen:

Verkleiden wie in Hitman

Was macht den Shooter so besonders? In 3er-Teams seid ihr auf der Karte unterwegs und erst einmal nicht zu erkennen. Dafür sorgt eure Fähigkeit, in die Rolle von NPCs zu schlüpfen. Wenn ihr euch einem NPC nähert, taucht dort ein Interaktionsknopf auf, mit dem ihr das Aussehen dieses Charakters annehmt. Genau wie in Hitman schlüpft ihr damit in die Rolle des NPCs und solltet euch auch so verhalten.

Wechselt ihr euer Aussehen, hinterlasst ihr jedoch eine Marke, die allen anderen Spielern verrät, dass ihr euch dort umgezogen habt. Das ist vor allem dann problematisch, wenn ihr den Skin eines anderen, feindlichen Spielers annehmen wollt. Dieser weiß dann natürlich direkt Bescheid und kann euch angreifen.

Verkleidet und mit etwas Schauspielkunst bewegt ihr euch durch das Level bis zum nächsten Ziel. Dabei solltet ihr stets auf andere auffällige Charaktere achten, die vielleicht gar keine NPCs sind.

Wann geht die Action los? Die Karte ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die ihr nur mit der richtigen Verkleidung betreten dürft. Lauft ihr falsch verkleidet in den Bereich, werdet ihr enttarnt und die NPCs eröffnen teilweise sogar das Feuer auf euch. Das verursacht nicht nur Schaden bei euch, sondern gibt den anderen Spionen einen deutlichen Hinweis auf eure Position.

Spätestens wenn ihr den Koffer in eurem Besitz habt, geht es aber los und alle anderen Spione werden Jagd auf euch machen. Diese erhalten nämlich immer wieder einen Ping mit eurer aktuellen Position. Mit dem Koffer müsst ihr noch einen von drei Orten ansteuern, an denen ihr die Karte verlassen könnt. Schafft ihr das, habt ihr gewonnen.

Wo gibt es das Spiel aktuell gratis? Bis zum 14. November 2024 um 17:00 Uhr könnt ihr euch Deceive Inc. noch gratis bei Epic Games abholen. Wenn ihr das Spiel lieber bei Steam wollt, könnt ihr es dort gerade im Sale mit 70 % Rabatt kaufen. Deceive Inc. ist auch für das Steamdeck verifiziert, ihr könnt das Spiel also auch dort spielen.

