Die Gaming-Oscars lassen euch über euer Spiel des Jahres entscheiden – Und das Ergebnis dürfte nicht jedem gefallen

Die Game Awards lassen jährlich auch die Spieler selbst abstimmen, welcher Titel zum Spiel des Jahres gewählt wird. Die Liste der Nominierten ist dabei eine kuriose Mischung aus populären, aber auch kontroversen Spielen.

Was sind die Game Awards? Es handelt sich hierbei um eine jährlich stattfindende Preisverleihung, die die besten Spiele des Jahres in verschiedenen Kategorien auszeichnet. Darunter ist der Hauptpreis „Game of the Year“, aber auch spezifische Genre-Kategorien wie etwa „Best Action Game“.

Eine Auflistung aller Nominierten in den regulären Kategorien findet ihr auf MeinMMO. Schon die Ankündigung davon sorgte für einigen Wirbel. Viele Spieler vermissen bestimmte Titel auf der Liste, andere sorgen hingegen für Stirnrunzeln.

Die Community hat nun die Möglichkeit, die Versäumnisse und „Fehler“ der offiziellen Jury zu korrigieren. Ein eigenes Voting lässt die Spieler selbst abstimmen, welches nun wirklich das beste Spiel des Jahres war.

Wird Dragon Age: The Veilguard das Community-Spiel des Jahres? Hier seht ihr den Trailer:

Ihr habt die Wahl aus 30 Spielen

Welche Titel stehen zur Wahl? Während beim Jury-Voting lediglich 6 Spiele nominiert sind, hat die Community im Vorfeld ganze 30 Titel ausgewählt. Aus denen kann jetzt für einen gestimmt werden, wobei das Community-Voting über drei Runden geht.

Sieht man sich die Liste an, fallen einige Spiele besonders auf. Neben dem Kritikerliebling Astro Bot sind beliebte Spiele wie Black Myth: Wukong, Dragon Ball: Sparking Zero oder Dragon’s Dogma 2 nominiert. Auch Helldivers 2 oder Fan-Lieblinge wie Fortnite oder League of Legends stehen auf der Liste.

Es gibt aber einige Nominierungen, die besonders auffallen.

Welche Spiele sind besonders interessant? Zum einen ist Palworld nominiert, während es von der offiziellen Jury in keiner Kategorie ausgewählt wurde. Und das, obwohl es ein sehr beliebtes Spiel in diesem Jahr war und weiterhin mit Updates versorgt wird.

Gleichzeitig haben die Entwickler von Palworld, Pocket Pair, einen Rechtsstreit mit Nintendo am Hals. Bemerkenswert ist hier auch, dass kein Pokémon-Spiel bislang einen Game Award für das Beste Spiel des Jahres gewinnen konnte. Sollte Palworld beim Community-Voting triumphieren, hätte es hier die Nase vorn.

Auch das viel diskutierte Dragon Age: The Veilguard taucht unter den Nominierten auf. Beim Jury-Voting hat es nur für eine Nominierung in der Kategorie „Innovation in Accessibility“ gereicht. Hier geht es um neue Features, die einer breiteren Masse an Spielern das Zocken erleichtert.

Jetzt hat ein großer Teil der Community für eine Nominierung des Spiels gestimmt. Das zeigt, dass wohl ein bedeutender Teil des negativen Feedbacks von einer lauten Minderheit kam und die Masse eigentlich Gefallen an dem Spiel gefunden hat. Die Hetze, die dem Titel begegnet ist, steht eben wohl nicht für die gesamte Gaming-Community.

Was fällt noch auf? Dass der DLC von Elden Ring und die Remakes von Silent Hill 2 und Final Fantasy VII überhaupt von der Community zur Wahl aufgestellt sind, verwundert etwas. Nicht, weil die Spiele qualitativ nicht mit anderen mithalten können, sondern da sich die Spieler nur wenige Wochen zuvor über die Jury-Nominierung genau dieser Titel beschwert haben.

Egal wie die Wahl am Ende ausgeht, nicht alle Spieler dürften mit dem Ergebnis zufrieden sein. Es sind dieses Jahr einige umstrittene Kandidaten dabei, was das Rennen aber umso spannender gestaltet.

Ob eine Erweiterung wie Shadow of the Erdtree wirklich berechtigt ist, zum Spiel des Jahres gewählt zu werden, war ein Streitpunkt unter den Spielern. Dass der DLC nun doch in der Liste auftaucht, zeigt am Ende doch eine gewisse Einigkeit. Dabei dachten sie zunächst, die Game Awards hätten getrickst: Spieler glauben, dass die Gaming-Oscars extra ihre Regeln geändert haben, damit Elden Ring nochmal gewinnen kann