Erhält eines der besten Spiele der Macher von Elden Ring eine Neuauflage? Nach Trailer von Sony reagieren Fans emotional

Mit einem Trailer feiert Sony derzeit das 30. Jubiläum der PlayStation. Eine kurze Szene des Videos sorgt dabei unter den Fans von einem der besten Spiele der PS4-Ära für Schnappatmung.

Um welches Spiel geht es? Wenn man sich die zahlreichen Hits anschaut, die FromSoftware in den vergangenen 15 Jahren veröffentlicht hat, fällt eines auf: Fast alle wichtigen „Souls“-Games sind für verschiedene Plattformen erschienen oder haben eine moderne Neuauflage spendiert bekommen (Demon’s Souls).

Einzig Bloodborne – eines der besten Spiele der PlayStation-4-Ära (mit einem Metacritic-Schnitt von 92) – erschien bislang nur auf der PS4 und hat auch nie ein Next-Gen-Update erhalten, um beispielsweise die Performance zu optimieren und konstante 60 Bilder pro Sekunde anzubieten.

Dabei ist das atmosphärische Abenteuer in Yharnam so beliebt, dass sich Spieler bereits seit vielen Jahren wahlweise ein technisches Update, eine vollwertige Neuauflage, einen PC-Release oder einen zweiten Teil wünschen – begleitet von zig Fan-Trailern, die Orte aus Bloodborne in der Unreal Engine 5 zeigen (etwa hier auf YouTube).

Bloodborne ist bereits neun Jahre alt, hat aber von seiner Faszination und Klasse nichts verloren:

Jährlich grüßt die Gerüchteküche

Was zeigt der Trailer von Sony? Das etwas mehr als zwei Minuten lange Video zum 30. Jubiläum der PlayStation (via YouTube) reiht Szenen aus bekannten Franchises wie Horizon, Uncharted, God of War oder Spider-Man aneinander, begleitet von je einem Satz, der eines der im gerade gezeigten Spiel behandelten Themen aufgreift. Bei Metal Gear Solid geht es etwa um Ehre, bei God of War um Familie.

In der allerletzten Gameplay-Szene des Trailers ist dann ausgerechnet Bloodborne zu sehen, begleitet von dem Text: „Es geht um Beharrlichkeit“. Auf der einen Seite ist das natürlich etwas, das alle Souls-Spiele von FromSoftware auszeichnet, auf der anderen Seite fühlen sich davon aber auch viele Fans angesprochen, die beharrlich seit vielen Jahren auf Neuigkeiten zur Bloodborne-Franchise warten.

Wie reagiert die Community? Was diese kurze Szene bei vielen Spielern auslöst, zeigt ein Post auf Reddit, der bislang schon mehr als 10.200 Upvotes und mehr als 600 Kommentare erhalten hat.

Sony hat die Gefühle von beholdthecolossus verletzt, der nicht mehr dran glaubt (via Reddit): „Sie machen das doch jetzt mit Absicht.“

Cpt_DookieShoes sagt auf Reddit: „Aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass Sony Bloodborne in einer Reklame erwähnt hat. Ich dachte, es sei illegal, Bloodborne bei Sony zu erwähnen.“

SnowNo971 ist sich sicher (via Reddit): „Das ist ein Zeichen!!! Der Schlüssel zu Bloodborne 2 ist Beharrlichkeit!“

bonniebowl schreibt auf Reddit: „Die Tatsache, dass es damit endete, muss doch etwas bedeuten, oder? Haha? Richtig? … “

BaileyJIII ist entsetzt (via Reddit): „Die Art und Weise, wie Sony diese Aufnahme aus dem Launch-Trailer am Ende des Videos zum 30-jährigen Jubiläum verwendet hat, ist so wahnsinnig böswillig und absichtlich, dass ich noch wütender bin, als dass sie der Forderung nicht nachgeben werden. Das wird das Bloodborne-Copium für ein weiteres Jahr anheizen. Hasst Sony Geld?“

Wie realistisch ist eine Ankündigung? Einige Fans bauen ihre Hoffnung auf eine Ankündigung für die Bloodborne-Marke auf weitere Säulen auf:

Die PS4-Version von Bloodborne aus dem Jahr 2015 geht am 3. Dezember für eine Wartung offline. Bereitet Sony im Zuge der Wartung vielleicht etwas vor?

Es gibt Gerüchte, dass es im Dezember noch einen PlayStation-Showcase geben könnte (via gamepro.de). Falls es dazu nicht kommen sollte, könnte From Software aber auch bei den Game Awards am 13. Dezember 2024 eine große Ankündigung zu Bloodborne raushauen – dort gewann Elden Ring vor zwei Jahren den „Game of the Year“-Award und ist auch dieses Jahr wieder nominiert.

Hideaki Nishino, seines Zeichens Senior Vice President des PlayStation-Bereichs, hat in diesem Jahr die Nachfolge von Jim Ryan übernommen, und der neue Sony-Chef liebt Bloodborne.

Gleichzeitig solltet ihr aber wissen, dass man weit in die Vergangenheit zurückgehen muss, um ein Jahr ohne Bloodborne-Gerüchte und vermeintliche Leaks oder Insider-Berichte zu finden. Vergleichbare Meldungen aus den Jahren 2020 bis 2023 haben sich durch die Bank als falsch herausgestellt. Eventuell tut sich ja was, falls die PlayStation-Anbieter tatsächlich From Software übernehmen sollten: Sony will angeblich die Firma hinter Elden Ring kaufen – Deren Aktie springt sofort auf neues Allzeit-Hoch