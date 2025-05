„Jeder hier war enttäuscht“ – Palworld gibt Update zum Rechtsstreit mit Nintendo, entfernt wichtiges Feature

In Twisted Wonderland landet der Protagonist in einer magischen Schule, die auf beliebte Disney-Schurken basiert.

Wie der Rechtsstreit zwischen Nintendo und Palworld ausgeht und wann er ein Ende findet, ist noch ungewiss. Ebenso unklar ist, ob in Zukunft noch weitere Mechaniken aus Palworld entfernt werden müssen, weil sie den Entwicklern im Prozess nachteilig ausgelegt werden können. Was zuletzt im Rechtsstreit geschehen ist, könnt ihr hier nachlesen: Im Rechtsstreit mit Nintendo wehrt sich die Firma hinter Palworld gegen Patente zu Pokémon

Was steht in dem Statement? In einem aktuellen Statement auf X.com geben die Entwickler von Palworld ein Update zur Situation rund um den Rechtsstreit mit Nintendo. Sie erklären, dass das Verfahren weiterhin läuft und bitten um Verständnis dafür, dass sie nicht alle Details öffentlich machen können. Die laufenden Verhandlungen ließen keine volle Transparenz zu.

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Trotzdem blieb der Erfolg von Palworld ungebremst – das Spiel erschien sogar noch auf der PlayStation 5. Im Dezember folgten erste Änderungen im Spiel, etwa beim Rufen der Pals . Auch in den USA versuchte Nintendo, ähnliche Patente anzumelden – fast alle wurden abgelehnt . Jetzt haben sich die Entwickler von Palworld in einem neuen Beitrag bei ihren Spielern gemeldet.

