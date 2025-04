Im Rechtsstreit mit Nintendo wehrt sich die Firma hinter Palworld gegen Patente zu Pokémon

Der Rechtsstreit zwischen Palworld und Nintendo hält an. 2024 verklagte Nintendo Pocketpair, den Entwickler hinter Palworld. Nintendo sagt: Palworld verletzte Patentrechte. Pocketpair argumentiert dagegen, nennt jetzt sogar andere Spiele und Mods als Argument.

Was ist der Stand? Im September 2024 reichte Nintendo in Japan Klage gegen Pocketpair, den Entwickler hinter Palworld ein. Hierbei geht es vor allem um Patentrechtsverletzungen. Im Mai 2024 reichte Nintendo in den USA 24 Patente ein.

Mittlerweile weiß man, dass Nintendo einige ihrer geforderten Patentansprüche in den USA zugesprochen wurden. Doch Pocketpair lässt das alles nicht einfach so über sich ergehen. Man wehrt sich in Japan und das mit anderen Spielen und Mods.

Pocketpair argumentiert mit anderen Spielen und Mods

Um welche Patente geht es Palworld? Pocketpair greift die Patente an, die sich vor allem um Mechaniken drehen, die man aus Pokémon kennt:

JP7545191 (Das Fangen von Charakteren durch kämpfende Charaktere oder das Fangen mit Bällen) –

JP7493117 (Ein weiteres Patent bezogen auf das Fangen von Charakteren)

JP7528390 (Das einfache Wechseln eines Mounts).

Wie wehrt sich Pocketpair? Gamesfray.com hat einen Anwalt für Patenrecht die aktuellen Fallakten in Tokyo sichten lassen. Die Webseite fasst in einem Artikel die Argumente von Pocketpair zusammen, mit denen sich das japanische Studio gegen die Patent-Klage von Nintendo wehrt. Das betrifft 3 angebliche Patentverletzungen.

Pocketpair sagt, ihr Verhalten stelle keine Patenverletzung dar und argumentiert mit dem allgemeinen Prozess der Spieleentwicklung. In der Regel kombiniert man in der Entwicklung verschiedene Elemente, die es schon gab, bewusst und unbewusst. Pocketpair argumentiert, dass die meisten Akteure der Branche und Spieler nicht wollen, dass einzelne Spielelemente patentiert werden.

Sie sagen, dass Nintendo die Patente gar nicht erst erteilt werden durften, weil es schon vorher Spiele gab, die Mechaniken genutzt haben, die Nintendo später patentiert hat. Um das Argument zu unterstreichen, nennt Pocketpair diverse Spiele, aber auch Mods als Argumente:

Die größte Referenz hatten laut gamesfray.com Craftopia (das vorherige Spiel von Pocketpair), Pocket Souls (eine Mod für Dark Souls 3) und Ark: Survival Evolved. Andere genannte Titel waren:

The Legend of Zelda

Pokémon Legenden: Arceus

Pokémon Schwert und Schild

Final Fantasy 14

Tomb Raider

Far Cry 5

Monster Super League

Pixelmon (Eine Mod für Minecraft)

Pikmin 3 Deluxe

Rune Factory 5

Titanfall 2

Path of Exile

Octopath Traveler

Dragon Quest Builders

Nexomon

NukaMon (Eine Mod für Fallout 4)

Monster Hunter 4 Ultimate

ArcheAge

Riders of Icarus

Zu den eigenen Nintendo-Spielen erklärt game fray: Zu den Spielen, die Pocketpair für ungültig erklärt hat, gehören auch einige Nintendo-Titel, aber so funktioniert das Patentrecht (die eigenen Veröffentlichungen können denjenigen entgegengehalten werden, die Patente beantragen)

Der Rechtsstreit zwischen Pocketpair und Nintendo scheint wohl noch etwas länger zugehen, vor allem durch das komplexe Patentrecht, das sich in den verschiedenen Ländern unterscheidet. Je nachdem, wie der Rechtsstreit ausgeht, könnte es großen Einfluss auf die Spieleindustrie nehmen. Eine andere Firma hat in der Vergangenheit eine innovative Mechanik patentiert: Eine der besten Mechaniken im Gaming wurde nur 2-mal genutzt und jetzt hat Warner Bros. sie getötet