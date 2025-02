Eine der besten neuen Mechaniken im Gaming wurde nur 2-mal genutzt und jetzt hat Warner Bros. sie getötet

Viele Genres im Gaming haben sich mittlerweile mit diversen Mechaniken etabliert. Aussichtstürme sind da ein großes Beispiel. Doch manchmal probieren Entwickler etwas Neues und Innovatives, das von Spielern geliebt wird. Das hat Monolith Productions mit dem Nemesis-System gemacht. Es wurde aber kaum genutzt und jetzt schließt Warner Bros. das Studio.

Was passiert mit Monolith Productions? Am 25. Februar 2025 kündigte Warner Bros. an, Monolith Productions, Player First Games und Warner Bros. Games San Diego zu schließen. Im Zuge dessen cancelt man auch das Spiel zu Wonder Woman, an dem Monolith Productions gearbeitet hat.

Schon seit geraumer Zeit hat Warner Bros in seiner Gaming-Sparte Probleme. Suicide Squad: Kill the Justice League war ein Flop und auch Multiversus ging es an den Kragen. Monolith kennt man heutzutage vor allem für die beiden Shadow of -Spiele aus dem Universum von Herr der Ringe. Insbesondere ihr Nemesis-System beeindruckte die Spieler.

Ein innovatives System, das kaum genutzt wurde

Was ist das Nemesis-System? In Shadow of Mordor werden Encounter mit diversen Gegnern gespeichert und diese Gegner können dann im Rang und in der Stärke im Spiel aufsteigen. Sprich, es entstehen Rivalen, die im Spielverlauf wachsen und euch gelegentlich begegnen.

Das ist nicht nur spielerisch spannend, sondern auch narrativ, weil eben kleine, persönliche Geschichten mit diversen Orks und Uruk-Hai entstehen. Das System baute Monolith Productions dann noch aus und entwickelte es in Shadow of War noch weiter.

Wurde das System öfter genutzt? Nein, außerhalb der beiden Mordor-Games wurde das Nemesis-System bisher nicht in der Form genutzt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Warner Bros. das System 2015 patentieren ließ.

Aber auch in den vielen anderen Spielen von Warner Bros. nutzte man das System nicht. Jetzt, mit der Schließung von Monolith Productions, wird es wohl noch unwahrscheinlicher, dass wir das System in naher Zukunft wiedersehen.

Monolith Productions hat viele Klassiker und innovative Spiele entwickelt. Darunter ist die Horror-Shooter-Reihe F.E.A.R., der Agenten-Shooter No One Lives Forever oder eben die Mittelerde-Spiele. Mittlerweile werden leider regelmäßig Studios in der Games-Industrie geschlossen. Das erlitt jetzt auch ein modernes AAA-Team: Sie haben mit Baldur’s Gate 3 ein Vermögen verdient, streichen dem Team hinter Anthem 2.0 ihr neues AAA-Game