Suicide Squad: Der Loot-Shooter mit DC-Schurken wird eingestellt, doch es gibt eine gute Nachricht für die letzten 500 Spieler auf Steam

Für viele Fans war das Spiel zu Suicide Squad eine große Enttäuschung, denn man habe sich ja ein neues Arkham-Spiel gewünscht. Dabei war Suicide Squad: Kill the Justice League gar kein so schlechtes Spiel. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte es trotz vieler Schwächen genießen: Ich habe das neue DC-Spiel durchgespielt: Kein neues Batman, aber ein spaßiger Loot-Shooter

Welcher spielbare Schurke kommt ins Spiel? Auf der offiziellen Website vom Spiel wurden alle neuen Inhalte für Season 4 des Spiels angekündigt. Das große Highlight ist wieder der neue spielbare Charakter. Nach Mrs. Freeze kommt nun Deathstroke, ein beliebter DC-Schurke. In den Comics trat der Söldner des Öfteren gegen Batman oder die Teen Titans an.

Suicide Squad: Kill the Justice League Official Koop Gameplay

Dabei hat Rocksteady im Laufe von 2024 stetig neue Inhalte in Form von Seasons geboten. Dabei gab es neue Charaktere und neue Missionen. Jetzt soll mit Season 4 der letzte neue Charakter erscheinen und danach ist Schluss. Aber eine gute Nachricht gibt es noch: Suicide Squad: Kill the Justice League bleibt spielbar.

Suicide Squad: Kill the Justice League hatte es schon zu Beginn nicht leicht. Die Fans des Studios Rocksteady, das sich vor allem mit der Batman-Arkham-Reihe einen Namen gemacht hat, waren von der Idee eines Service-Loot-Shooters in diesem Universum wenig beeindruckt.

