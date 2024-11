AAA-Blockbuster über Superhelden ist erst ein paar Monate alt, kostet jetzt weniger als ein Kaffee bei Starbucks

Suicide Squad: Kill the Justice League hat beim Release im Februar 2024 eine Menge Flakfeuer abbekommen. Gut für euch: Dadurch könnt ihr euch einen spielbaren Superhelden-Blockbuster für nur ein paar Euro auf Steam sichern, der besser ist als sein Ruf.

Was muss ich zu Suicide Squad: Kill the Justice League wissen? Der Action-Titel stammt von den Machern der beliebten Batman: Arkham-Serie: die Rocksteady Studios. Entsprechend hoch waren die Erwartungen vieler Fans an das neue „Superhelden“-Abenteuer auf AAA-Niveau.

Statt die Stärken der Batman-Teile auf die Suicide Squad auszuweiten, hatten die Verantwortlichen von Publisher Warner Bros. jedoch die Idee, aus dem Third-Person-Shooter eine Art Service-Game mit Looten und Leveln, Online-Features, Mikrotransaktionen sowie einem Endgame zu machen.

Ähnlich wie bei Marvel’s Avengers von Crystal Dynamics (ebenfalls für starke Singleplayer-Erfahrungen wie die Tomb-Raider-Trilogie bekannt) ging der Plan jedoch nach hinten los. Das auf Saisons ausgelegte Endgame wirkt einfallslos und generisch, die Missionen wiederholen sich zu schnell, die Team-KI versagt.

Hier einer der Trailer von Suicide Squad: Kill the Justice League:

Besser als sein Ruf

Wie gut ist Suicide Squad: Kill the Justice League also? Auf metacritic.com bekommt das Spiel aufgrund dieser und weiterer Schwächen daher nur eine durchschnittliche 60 bis 63, je nach Plattform. Ein katastrophales Ergebnis für ein AAA-Spiel. Der User-Score liegt sogar bei nur 3.4. Auf Steam steht das Spiel bei „Ausgeglichen“, mit nur 66 Prozent positiven Reviews.

Die Tests der Kollegen von gamestar.de und gamepro.de zeigen aber auch, dass nicht alles schlecht ist. MeinMMO-Redakteur Nico Hernes hatte sogar eine richtig gute Zeit: Ich habe das neue DC-Spiel durchgespielt: Kein neues Batman, aber ein spaßiger Loot-Shooter.

Mit der etwa 12 Stunden langen, teils toll inszenierten Story-Kampagne kann man Spaß haben. Dank optionalem Koop-Modus sogar mit bis zu drei Freunden.

In Sachen Gameplay glänzen hingegen vor allem die Kämpfe mit den vier spielbaren Helden sowie die flotte Fortbewegung durch die Spielwelt. All das sind durchaus gute Gründe, um sich Suicide Squad: Kill the Justice League mal anzuschauen. Zumindest, wenn der Preis stimmt.

Wie hoch ist der Preis denn? Gut, dass ihr fragt. Derzeit könnt ihr euch die Standardversion auf Steam für gerade einmal 3,49 Euro sichern. Jeder Kaffee im Starbucks kostet mehr. Die Digital Deluxe Edition schlägt hingegen auf Steam mit derzeit 4,99 Euro zu Buche.

In beiden Fällen handelt es sich übrigens um einen Rabatt von 95 Prozent. Wenn man bedenkt, wie jung das Spiel noch ist, dürfte es sich hier um eine der krassesten Preissenkungen der Spiele-Geschichte handeln. Aktuell gibt’s übrigens noch viele weitere Rabatte. Hier eine andere Empfehlung: Cyberpunk 2077 ist so günstig wie nie auf Steam und viel besser als zum verkorksten Release