Ich habe das neue DC-Spiel durchgespielt: Kein neues Batman, aber ein spaßiger Loot-Shooter

Metropolis ist fantastisch dargestellt und vermittelt das Gefühl, in der DC-Welt zu sein. Die Welt der Arkham-Spiele wird erweitert und Anspielungen, wie der Daily-Planet in dem Superman arbeitet, haben mein Nerd-Herz höher schlagen lassen. Wie auch in den vorherigen Spielen hat Rocksteady sich hier wieder viel Mühe gegeben, ein organisch und logisch-wirkendes Stadtdesign zu bauen.

In Kombination mit dem spaßigen Schießen und der Vertikalität der Stadt entsteht bei den meisten Kämpfen aber trotzdem ein schöner Flow. Am besten hat mir da King Shark gefallen, der durch seine Stampfer aus der Luft direkt ins Geschehen springt und im Nahkampf austeilt.

Die 4 spielbaren Charakter unterscheiden sich vor allem in ihren Movement-Optionen und ihren Waffenarten. Zwar hat jeder einen eigenen Skill-Tree, dieser bezieht sich aber fast nur auf passive Boni und Buffs, die in einem Kombo-System zur Geltung kommen. Hierbei stört mich vor allem, dass sich Rocksteady bei den Charakteren kaum austobt. Zwar spielen sie sich alle ein wenig anders, im Kern bleiben sie aber irgendwie flach:

Suicide Squad: Kill the Justice League erinnert mich an Borderlands 2 und die tollen Momente, die dort hatte. Nach schnellen, sich gut anfühlenden Gefechten gibt es neuen Loot, um meinen Charakter zu verbessern.

Fangen wir direkt mit einem positiven Aspekt an: der Geschichte und der Figuren. Mir gefiel die Prämisse der bösen Justice League. Wie in Injustice auch, macht allein schon die Frage, wie man diese gottähnlichen Helden besiegen soll, einen großen Reiz aus.

