Mit Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein neuer Lootshooter auf Steam gestartet. Die ersten Reaktionen sind sehr positiv. Viele zeigen sich von dem Spiel überrascht, warnen aber auch vor einem Kauf zum vollen Preis.

Was ist Suicide Squad: Kill the Justice League? Bei Suicide Squad: Kill the Justice League handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, wo ihr in die Rolle der “Bösen” in der Welt von DC Comics schlüpft und die Guten besiegen wollt. Dabei kloppt ihr euch entweder allein oder im Koop-Modus durch die Gegner.

Die ersten Reaktionen sind überrascht positiv, denn viele haben kein so gutes Spiel erwartet. Einige sagen aber auch: Wartet auf einen Sale, denn das Spiel hat deutliche Schwächen.

Suicide Squad: Kill the Justice League ist super, aber zu teuer

Wie sind die Reaktionen? Erst einmal zeigen sich viele Spieler auf Steam positiv überrascht, nachdem man das Spiel 2023 um ein ganzes Jahr auf den 2. Februar verschoben hatte.

Man bekomme genau das, was man erwarte: Einen schnellen Third-Person-Shooter mit reichlich Loot, den man einsammeln kann. Das Gunplay sei richtig gut und das actionreiche Fortbewegungssystem wäre ebenfalls klasse.

Doch es gibt auch nervige Dinge: Für den perfekten Loot müsse man einige Level immer wieder laufen und einige fühlen sich vom Skin-Shop genervt. Der Humor ist ebenfalls Geschmackssache und gefällt ebenfalls nicht jedem.

Viele Spieler erklären jedoch, dass man sich den Kauf überlegen sollte. Das Spiel wäre zwar sehr unterhaltsam, aber insgesamt zu teuer. So schreiben etliche in den Steam-Rezensionen:

„Wartet auf ein Angebot.“

„Spaßiges Spiel, aber keine 70 Dollar oder mehr wert.“

„Ist ein gutes Spiel, aber nicht gut für 70 Dollar. Wartet auf ein Angebot.“

