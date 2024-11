Cyberpunk 2077 ist so günstig wie nie auf Steam und viel besser als zum verkorksten Release

Cyberpunk 2077 hat einen weiten Weg hinter sich: Nach einem schwierigen Start 2020, der von massiven technischen Problemen geprägt war, läuft das Spiel inzwischen stabil. Mit zahlreichen Updates wurde die Performance deutlich verbessert – und jetzt ist der RPG-Blockbuster auf Steam so günstig wie nie zuvor.

Was ist das für ein Angebot? Es handelt sich um ein Open-World-Action-RPG von CD Projekt Red, in welchem der Spieler als Cyberpunk-Söldner in der Neon-beleuchteten Stadt „Night City“ ums Überleben kämpft. Momentan ist das Spiel für verschiedene Plattformen stark reduziert, sei es auf Steam, PS5 oder Xbox.

Auf Steam ist es der bisher niedrigste aufgezeichnete Preis für 26,99 € bis zum 4. Dezember. Für die Konsolen ist der Preis ähnlich – Für die Version auf der Xbox auch 26,99 €, auf der PS5 24,99 € bis zum 2. Dezember.

Besonders für Leute, die während des holprigen Launches abgeschreckt wurden, ergäbe sich nun die Möglichkeit, das Spiel zu einem deutlich günstigeren Preis zu testen. Und das lohnt sich: Die Rezensionen des Spiels sind im Jahr 2024 sehr positiv (94 % der letzten 30 Tage auf Steam), doch das war nicht immer so.

Vom Launch-Debakel zur „City of Dreams“

Was war zum Release los? Im Jahr der Veröffentlichung 2020 litt Cyberpunk unter zahlreichen technischen Problemen, welche nicht nur den Flow, sondern in vielen Fällen das komplette Spiel zerstörten.

Besonders auf älteren Konsolen galt es als unspielbar. Das Spiel konnte aufgrund der vielen Bugs und Glitches nicht die versprochenen Erwartungen erfüllen, worauf Spieler mit Frust und Wut reagierten. Für ein Triple-A Studio ein enttäuschendes Ergebnis.

Seit dem katastrophalen Launch scheint das Studio gelernt zu haben. CD Projekt Red war es wichtig, neben dem eigentlichen Spiel auch die Beziehung zu ihren Spielern zu reparieren. Dank vieler Updates und Optimierungen, konnte das Studio endlich präsentieren, was sie mit Cyberpunk bieten wollten und Fans fanden erneut Vertrauen.

Wie performt Cyberpunk heute? Neben dem bereits erwähnten DLC produzierte CD Projekt zusammen mit Studio Trigger die animierte Adaption „Cyberpunk: Edgerunners“, welche 2022 auf Netflix erschien. Außerdem kündigte das Studio erst vor kurzem an, dass sie an einem weiteren Animationsprojekt zu Cyberpunk arbeiten.

Durch die benötigte Reflexion und die fortlaufende Aufarbeitung konnte CD Projekt Red schließlich doch das Cyberpunk präsentieren, welches sie bereits vor über 10 Jahren angeteasert haben. Und die Geschichte scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.

Neben dem weiteren Animationsprojekt arbeitet das Studio an Projekt Orion: dem Nachfolger von Cyberpunk 2077, welches mit der Unreal Engine 5 umgesetzt werden soll und an welchem bereits 64 Entwickler arbeiten. (Quelle: CD Projekt Group)

Cyberpunk 2077 hat bewiesen, dass es immer Raum für Verbesserung gibt. Es hat sich zu einem Spiel entwickelt, das mittlerweile neue Spieler als auch ältere Fans begeistern kann. 2023 wurde es diesbezüglich mit einem GOTY- (Game Of The Year) Award gewürdigt und gewann den Preis für „Best Ongoing Game“.

Wer heute das erste Mal in Cyberpunk 2077 abtauchen will, findet sich in einer Welt wieder, die den Glitch-Horror hinter sich gelassen hat. Momentan ist aufgrund des niedrigen Preises ein guter Zeitpunkt, selbst eigene Erfahrungen in Night City zu machen. Hier könnt ihr bereits einige Tipps für gute Builds nachlesen: Die 3 besten Builds für Cyberpunk 2077 nach Update 2.0